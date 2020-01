Optimalen Start aufs Parkett legen

An guten Vorsätzen für das neue Jahr fehlt es auch bei den Handball-Trainern in der Männer-Landesliga nicht, die mit ihren Mannschaften jetzt in die zweite Saisonhälfte starten. "Wir wollen einen optimalen Start in die Rückrunde aufs Parkett legen", sagt deshalb Frank Schulmeister, der mit Tabellenführer TVS Baden-Baden II (19:5) auf das nach wie vor punktlose Schlusslicht BSV Sinzheim II (0:24) trifft. Erster gegen Letzter: Die Frage nach dem Sieger dürfte sich da eigentlich erst gar nicht stellen. "Natürlich sind wir haushoher Favorit, aber wir müssen abwarten, wie wir ins Spiel kommen", so Schulmeister, der alle Mann an Bord meldet. Findet der TVS-Angriff zur Normalform, dann wird sich die Tordifferenz der Sinzheimer (-128) weiter verschlechtern. Die TVS-Schwächen in der Abwehr dürften gegen das Team von Michael Rauber kaum zum Tragen kommen. Ein deutlicher Heimsieg für den Spitzenreiter ist zu erwarten.

Auch in Ottenhöfen (10:14) und beim SV Ohlsbach (10:16) haben sich die Verantwortlichen viel vorgenommen. Thomas Zimmermann hat beim ASV allerdings wieder einmal erhebliche personelle Probleme. Thomas Huber und Torwart Dominik Huber sind verletzt, Marco Steimle und Jonathan Bohnert befinden sich noch im Urlaub. Doch Zimmermann jammert nicht, sondern gibt sich kämpferisch: "Das wird sicherlich eine harte Nuss, denn Ohlsbach befindet sich durch den Sieg in Niederbühl im Aufwind. Für uns ist das ein richtungsweisendes Spiel, das wir unbedingt gewinnen wollen." Allerdings hat die Schwarzwaldhalle den Schrecken früherer Tage etwas verloren und Ohlsbach kann auch ohne Harz. Siehe Niederbühl. SVO-Coach Mathias Eisele jedenfalls ist guten Mutes, dass seine Mannschaft erneut auswärts erfolgreich sein kann: "Nach dem guten Spiel von Niederbühl wollen wir unbedingt nachlegen. Es spricht nichts dagegen, dass wir das auch in Ottenhöfen schaffen können. Zudem wollen wir Revanche für das verlorene Hinspiel." Allerdings ist der SVO durch den Ausfall von Sebastian Huber in der Abwehr etwas geschwächt. Zudem wird Routinier Max Echle aus beruflichen Gründen in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen. Chancenlos ist Ohlsbach in der Schwarzwaldhalle dennoch nicht.

In Ottersweier wurden in der Pause viele Gespräche unter den Verantwortlichen und den Spielern geführt, wurde das schlechte Abschneiden in der Vorrunde analysiert. "Wir müssen in der Rückrunde endlich unsere Trainingsleistungen auch im Spiel umsetzen", lautet die Forderung von Trainer Sigi Oser, dem auch die Ruhe im Abschluss noch fehlt. Beim Aufsteiger TuS Schutterwald II (9:15) soll jetzt praktisch ein Neuanfang gestartet werden. "Beim TuS muss man zwar immer abwarten, wer aufläuft, doch wollen wir beide Punkte holen. Wir müssten dazu eigentlich stark genug sein", rechnet Oser mit einem guten Start in die Rückrunde, obwohl Mike Kiesewalter (Kreuzband) fehlt.

Im Hanauer-Derby ist Liga-Neuling TuS Helmlingen II (11:15) nach guter Vorrunde sogar ein Sieg gegen die HSG Hanauerland (16:12) zuzutrauen, die das Mittelfeld anführt.