Bloß nicht unterschätzen

Im ersten Saisonabschnitt hat der Drittliga-Absteiger nur drei Spiele verloren und ziert aktuell mit 23:9 Punkten den vierten Tabellenrang. Die Pleitenserie der Vorsaison ist wohl endgültig aus den Köpfen der Spieler. Zum Rückrunden-Auftakt gab es im Dezember noch den hauchdünnen 35:34-Erfolg gegen den TSV Weinsberg, ehe Catak seinen Spielern zwei Wochen frei gab: "Diese Zeit haben die Jungs gebraucht, um ihre Akkus wieder aufzuladen." Mit dem fast kompletten Kader geht es morgen beim SV Fellbach weiter, 14 Spiele stehen noch auf dem Programm.

Seit dem 6. Januar wird in der Rheintalhalle wieder kräftig geschwitzt, vor allem Athletik-Training stand dabei im Vordergrund. "Die Jungs sind alle gut drauf", sagt Sandro Catak, dem lediglich das Abwehrverhalten zuletzt gegen Weinsberg nicht gefiel. Manchmal stimmt das Zusammenspiel zwischen Torwart und Abwehr eben nicht - siehe Nationalteam. Doch auch in diesem Bereich erwartet Catak eine Steigerung. Wieder mit dabei im Training ist Johannes Henke, der seine langfristige Verletzung auskuriert hat. Einziger Ausfall ist derzeit Niklas Jolibois, der sich an der Schulter verletzt hat.

Gastgeber SV Fellbach, größter Verein in der Großen Kreisstadt mit 44 000 Einwohnern neun Kilometer vor den Toren Stuttgarts gelegen, ziert zwar mit lediglich 4:28 Punkten das Tabellenende der Oberliga Baden-Württemberg, ist aber ein durchaus unbequemer Gegner. Im letzten Spiel vor der Pause gelang dem Aufsteiger zum Rückrundenauftakt mit dem 35:31 in Zizishausen der ersehnte erste Saisonsieg. Doch viele Spiele verlor der Liganeuling nur mit einem oder zwei Toren Unterschied.

Sandweier ist also gewarnt, muss von der ersten Sekunde an konzentriert zu Werke gehen, will man keine unangenehme Überraschung erleben. "Wir sind gewarnt, wollen aber natürlich beide Punkte holen", ist Sandro Catak von einem Erfolg überzeugt. Haupttorschützen bei den Gastgebern sind Till Wente und natürlich Spielertrainer Andreas Blodig. "Das ist der Kopf der Mannschaft", weiß Catak. Zuletzt in Zizishausen fehlte Blodig allerdings auf der Platte, saß auf der Trainerbank. Doch ob mit oder ohne Blodig: Mit einer konzentrierten Leistung müsste Sandweier sich beim Tabellenletzten eigentlich durchsetzen können, schließlich will man in der Erfolgsspur bleiben.