"Das perfekte Spiel gibt es nicht"

"Wir Schiedsrichter machen Fehler. Das wissen wir - und das wird sich auch nicht vermeiden lassen", sagt Daniel Schlager. Es ist eine ebenso selbstkritische wie ehrliche Analyse, aus berufenem Munde kommt sie obendrein: Mit 13 hat der gebürtige Rastatter sein erstes Fußballspiel als Schiedsrichter geleitet, seit der Saison 2018/19 pfeift der 30-Jährige nun schon in der Bundesliga. Im Rahmen unserer Schiedsrichterserie "Unser 12. Mann" unterhielt sich BT-Redakteur Frank Ketterer mit dem Schiedsrichter-Aushängeschild des Südbadischen Fußballverbandes (SBFV).

BT: Herr Schlager, wie gut können Sie sich noch an das erste Spiel erinnern, das Sie als Schiedsrichter geleitet haben? Daniel Schlager: Das muss im Jahr 2003 gewesen sein. Ich war damals 13 und wurde für das Derby zwischen den Juniorenteams von Frankonia und DJK Rastatt eingeteilt. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass das Spiel auf dem Hartplatz der Frankonen stattgefunden hat. BT: Dass ein 13-Jähriger gleich im ersten Spiel ein Stadtderby leitet, ist aber eine mutige Ansetzung... Schlager: Stimmt. Die Jungs, die da gespielt haben, waren so alt wie ich. Aber offenbar haben mir die Verantwortlichen das zugetraut. Und das Spiel ist dann ja auch ganz gut gelaufen. BT: Können Sie sich auch noch daran erinnern, wie, wann und wo Sie das erste Mal als Schiedsrichter angepöbelt bzw. beschimpft worden sind? Schlager: So ganz konkret nicht. Es gab immer mal wieder Situationen, in denen ich als Schiedsrichter angegangen wurde. In Erinnerung sind mir da vor allem Hallenturniere geblieben. Aber eine erste, grobe Entgleisung, die besonders in Erinnerung geblieben wäre, die gibt es eigentlich nicht. BT: Warum wird ein 13-Jähriger Schiedsrichter? Schlager: Ich habe beim FC Rastatt 04 ja selbst Fußball gespielt. Rudi Malcher, unser damaliger Jugendleiter, hat mich dann angesprochen und sagte, er glaube, dass ich einen guten Schiedsrichter abgeben würde, auch weil ich zuverlässig sei und einen gewissen Gerechtigkeitssinn habe. Ich habe mir die Sache dann kurz überlegt - und ziemlich schnell zugesagt. BT: Was gab den Ausschlag? Schlager: Ich wollte einfach auch mal die andere Seite kennenlernen, auch weil ich als Spieler schon damals nicht immer ganz so mit den Schiedsrichterentscheidungen zufrieden war. BT: Wann ist Ihnen klar geworden: Mensch, als Schiedsrichter kann ich richtig Karriere machen? Schlager: Als ich mit der Schiedsrichterei begonnen habe, habe ich noch nicht einmal an die Bundesliga gedacht. Das war utopisch. Dass ich aber offenbar über ein gewisses Talent verfüge, wurde mir klar, als ich relativ schnell, mit 17, bereits Landesligaspiele geleitet habe. Da habe ich schon gemerkt: Da geht was. Da kann ich was erreichen. Allerdings hatte ich damals einige Konkurrenten im Bezirk, die ihre Spiele auch sehr gut geleitet haben. BT: Wie muss man sich diesen Konkurrenzkampf vorstellen? Schlager: Es gab damals außer mir noch zwei andere junge Schiedsrichter, die dafür in Frage kamen, Landesliga zu pfeifen. Gegen die musste ich mich durchsetzen. Und das geht dann auch so weiter: Je höher die Klasse ist, um so größer ist der Pool derer, aus denen letztendlich aussortiert wird. Da muss man sich immer wieder aufs Neue anbieten und durchsetzen. In der Landesliga waren es bei mir beispielsweise 55 Schiedsrichter, von denen sechs noch weiter aufgestiegen sind. BT: Was muss ein Schiedsrichter mitbringen, um ein guter Schiedsrichter zu sein? Schlager: Er sollte eine gewisse Persönlichkeit haben und authentisch rüberkommen. Und er sollte mit den Spielern kommunizieren können. Die reagieren sehr sensibel, wenn einer von oben herab mit ihnen spricht, weshalb man versuchen muss, auf eine Ebene mit ihnen zu kommen. Hilfreich ist es auch, wenn man eine gewisse Statur hat, gerade was die Körpergröße anbelangt. Außerdem sollte man einen gewissen Gerechtigkeitssinn und Fußballsachverstand mitbringen. Man muss sich in ein Spiel und in eine Mannschaft hineinversetzen können, schon um gewisse Dinge, die sich eventuell aufbauen könnten, schon vorab zu spüren. BT: Wie wichtig ist es, als Schiedsrichter ein dickes Fell bezüglich der möglichen Vorkommnisse rund um ein Spiel zu haben? Wie leidensfähig muss man sein? Schlager: Das braucht man schon. Auf den Sportplätzen in den unteren Klassen ist es vor allem die Kritik von Außen, also von den Zuschauern, die man bis zu einem gewissen Grad ausblenden muss. In den Stadien der höheren Ligen gehen solche Dinge, also Zwischenrufe von den Rängen, hingegen unter. Da ist es dann eher die mediale Berichterstattung, mit der man konfrontiert wird und mit der man zurecht kommen muss. "Wir machen Fehler. Das wissen wir" BT: Wird das Fell mit der Zeit dicker? Schlager: Ja. Man stumpft etwas ab bzw. man lernt mit gewissen Situationen umzugehen. Wir Schiedsrichter machen Fehler. Das wissen wir - und das wird sich auch nicht vermeiden lassen. Das perfekte Spiel gibt es nicht. Von daher gibt es auch immer wieder Rückschläge, die zumindest in der Bundesliga dann auch medial ausgeschlachtet werden. Damit muss man umgehen können - und das muss man lernen. BT: Sind die Sitten auf Deutschlands Fußballplätzen in den letzten Jahren roher und brutaler geworden? Schlager: Das würde ich schon sagen. Es gibt immer mehr tätliche Angriffe auf Schiedsrichter - und auch was sich teilweise im Bezirk abspielt, ist traurig. Ich glaube nicht, dass es das in der Form und Masse auch früher schon gegeben hat. BT: Was war das Schlimmste, das Ihnen bei einem Amateurspiel bislang widerfahren ist? Schlager: Mir wurde zwar schon mit körperlicher Gewalt gedroht, aber es hat mich noch nie ein Spieler angegangen. Das hat sich noch keiner getraut. Bislang blieb es im verbalen Bereich. BT: Benötigen Schiedsrichter mehr Hilfe und nicht zuletzt auch mehr Schutz? Schlager: Ja. Ich denke schon. Im Trainingslager der Bundesligaschiedsrichter haben wir deshalb auch vereinbart, gegen Pöbeleien härter durchzugreifen. Wir haben da auch eine gewisse Vorbildfunktion. Wenn wir uns in der Bundesliga andauernd anrempeln lassen und es zur Rudelbildung kommt, dann hat das eine schlechte Außenwirkung, die auch auf den Amateurfußball ausstrahlt. Deshalb haben wir vereinbart, dass wir bei Unsportlichkeiten konsequenter und früher reagieren wollen, auch um für die Basis ein Zeichen zu setzen. Wir müssen einfach wieder dahin kommen, dass der Schiedsrichter wieder eine Institution ist, die akzeptiert wird. BT: Ist denn auch den Bundesligaspielern und ihren Vereinen klar, dass sie eine Vorbildfunktion haben? Schlager: Vor und nach dem Spiel denke ich schon. Während einer Partie, also im Eifer des Gefechts, vergisst der ein oder andere das dann aber leider. BT: Was ist prinzipiell der Unterschied, ob man ein Bundesliga- oder ein Bezirksligaspiel pfeift? Schlager: Ein Bundesligaspiel ist sehr viel athletischer, taktisch geprägter und schneller, was aber keineswegs heißen soll, dass es nicht auch in einer Bezirksligapartie schwierige und knappe Situationen für den Schiedsrichter gibt. Ein großer Unterschied sind zudem die äußeren Einflüsse. Die sind in der Kreisklasse doch ganz anders als in der Bundesliga. BT: Kann man sagen: Im Bundesligastadion hat man im schlimmsten Fall ein paar tausend Menschen gegen sich, die aber immerhin durch einen Zaun von einem getrennt sind. In der Kreisliga sind es hingegen zwar deutlich weniger Fans, die einem aber auch schnell ganz dicht auf die Pelle rücken können.... Schlager: Ja. Das ist schon so. In der Bundesliga wissen wir, dass wir geschützt sind und uns nichts passieren kann. In der Kreisliga ist das nicht immer so. Da ist man nicht ganz so sicher. BT: Wie ist der Umgang mit den Bundesligastars? Als was sehen die den Schiedsrichter? Schlager: Das ist ganz unterschiedlich. Mit vielen Spielern kann man sich ganz locker unterhalten. Die sehen den Schiedsrichter als Sportkameraden. Und es gibt Spieler, bei denen das weniger der Fall ist. BT: Was ist der Unterschied, ob man, wie Sie es schon getan haben, Herrn Boateng vom FC Bayern eine Rote Karte zeigt oder Herrn Meyer vom FV Hintertupfingen? Schlager. Da gibt es eigentlich keinen Unterschied. Natürlich weiß man, wem man da Rot zeigt. Aber im Spiel ist das einer von 22 Spielern, die da auf dem Platz stehen. Es ist eher so, dass man von Außen darauf angesprochen wird. Als ich Herrn Boateng damals vom Platz gestellt habe, wurde ich sehr oft gefragt: Oh, wie war das denn? BT: Und: Wie war's? Schlager: Für mich war das in dem Moment ganz normal. BT: Es gibt da keine kurze Hemmschwelle, so nach dem Motto: Ups, ich kann doch nicht einen Weltmeister des Feldes verweisen? Schlager: Nee, überhaupt nicht. Das wäre auch schlimm. BT: Merkt man sich als Schiedsrichter, welche Spieler besonders querulant sind oder gerne auch mal ein Foul simulieren? Schlager: Ja. Absolut. Man prägt sich schon ein, welcher Spieler wie reagiert und zu was er neigt und ob er im Strafraum gerne mal schnell fällt. Das merkt man sich, aber es darf nicht dazu führen, dass man im nächsten Spiel vorbelastet ist. Genauso muss man wissen, wie man mit einem Spieler kommunizieren muss. Jeden Spieler muss man ein bisschen anders anpacken. Deshalb ist es hilfreich, wenn man die Spieler ein bisschen einkategorisieren kann. BT: Schiedsrichter geraten meist dann in den Fokus der Öffentlichkeit, wenn sie einen Fehler begangen haben. Wenn einer gut pfeift, wird das hingegen, wenn überhaupt, meist nur am Rande erwähnt. Wie sehr stört Sie das? BT: Man muss einfach lernen, dass es ein Lob ist, wenn nicht kritisiert wird. Obwohl uns ein positives Feedback manchmal schon auch gut täte. BT: Wie arbeiten Sie Spiele auf? Haben Sie Ratgeber? Schlager: Wir haben einen Beobachter, der im Stadion sitzt, und einen Coach, der sich das Spiel zu Hause anschaut. Gleich nach dem Spiel wird eine erste Analyse gemacht, die rund 40 Minuten dauert. In der Woche danach, meist bis Mittwoch, findet dann ein rund einstündiges Coachinggespräch statt, vor dem ich mir das Spiel meist noch ein-, zweimal angeschaut habe. Dabei analysieren wir bestimmte Spielsituationen ebenso wie zum Beispiel meine Körpersprache. Danach aber ist das Spiel abgehakt und der Blick richtet sich auf die Vorbereitung der nächsten Partie. Mehrere Stunden Spielvorbereitung BT: Wie sieht diese Vorbereitung aus? Schlager: Über ein Tool erhalten wir eine Präsentation über die Mannschaften, also über Taktiken, über Stellungsspiel bei Freistößen und Eckbällen, über Spielweisen und Systeme sowie über Spieler und ihr Spiel. Das ist ein richtiges Scoutingsystem, in dem wir auch von jedem Spieler und von jeder Mannschaft Offensiv- und Defensivaktionen sowie Foulspiele abrufen und anschauen können. So kann man relativ schnell sehen, wie eine Mannschaft tickt und agiert und auf was man gegebenenfalls als Schiedsrichter achten muss. BT: Was kostet das an Zeit? Schlager: Zusammen mit den Telefonaten mit meinen Assistenten und meinem Videoassistenten sind es schon mehrere Stunden, die eine Spielvorbereitung in Anspruch nimmt. BT: Gibt es für einen Schiedsrichter besondere Spiele, Highlight-Spiele, auf die man sich besonders freut oder die besonders in Erinnerung bleiben? Schlager: Natürlich. Bei mir ist es das Testspiel zwischen dem Karlsruher SC und dem FC Bayern, das ich als Drittligaschiedsrichter habe leiten dürfen. Das war schon was ganz besonderes. Gut in Erinnerung habe ich auch das Abschiedsspiel von Bastian Schweinsteiger. BT: Herr Schlager, es gibt Experten, die Sie als kommenden FIFA-Schiedsrichter sehen. Haben diese Menschen recht? Schlager (lacht): Das weiß ich nicht. Aber es würde mich freuen, wenn es so wäre. Es wäre der nächste Schritt. Bis dahin versuche ich einfach, mich auf jedes Bundesligaspiel zu fokussieren und es möglichst geräuschlos zu leiten. Das ist manchmal gar nicht so einfach.

