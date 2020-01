Angstgegner statt Punktelieferant?

Wenn heute um 19.30 Uhr die Maddogs Mannheim am Baden Airpark aufspielen, geht es für den Eishockey-Regionalligisten Baden Rhinos bereits um (fast) alles. "Es gibt kein Wenn und Aber, am Samstag müssen drei Punkte her. Die verbleibenden vier Heimspiele sind der Schlüssel zu den Playoffs", beschreibt Sportvorstand Pascal Winkel die Ausgangslage sechs Spieltage vor dem Vorrundenende.

Was vor der Saison vorhergesagt wurde, ist genau so eingetreten. Mannheim hält die rote Laterne in Händen, hat aber bereits zwei Topteams ein Bein gestellt und nach dem ESC Mitte November am letzten Spieltag auch den Tabellenführer Ravensburg mit 6:5 geschlagen. Herausragend dabei die Comeback-Qualitäten, denn die Maddogs lagen zur Mitte des Spiels bereits mit 1:5 zurück. "Es ist eine Mannschaft, die niemals aufsteckt und bis zum Ende alles gibt, egal wie aussichtslos es zu sein scheint. Die Einstellung der Jungs ist top, da steht ein Kollektiv auf dem Eis", weiß auch ESC-Stürmer Andy Mauderer um die Charakterstärke der Mannschaft.

Mit zwei sehr guten Torhütern im Rücken leistet sich die Abwehr zwar immer wieder viele Schlenker, was letztlich den Gegnern meist Tore ermöglicht, doch wenn die Torhüter einen Sahnetag vorweisen und der Sturm sich wie zuletzt als treffsicher erweist, kann ein Spielverlauf schon mal auf den Kopf gestellt werden. 20 Tore haben die Mannheimer in den vergangenen fünf Spielen erzielt und damit drei mehr als die Rhinos, die ansonsten die gleiche Bilanz aufweisen. Vier der letzten fünf Partien wurden jeweils verloren. Doch damit soll und muss jetzt Schluss sein.

"Mannheim war der Beginn der Niederlagenserie, gegen Mannheim wird diese jetzt auch wieder enden", gibt sich Trainer Richard Drewniak optimistisch, dass sein Team in der Saison-Zielgeraden wieder durchstartet. Die Tabellenkonstellation verspricht ein überaus spannendes Vorrundenfinale. Den Dritten Heilbronn trennen gerade mal drei Punkte vom vorletzten Platz, dabei haben die Eisbären noch ein Spiel mehr als die Mitbewerber.

Die Rhinos könnten mit einem Heimsieg wieder auf die Playoffplätze springen, nachdem sie nach der jüngsten Niederlage in Bietigheim auf den fünften Platz abgerutscht waren. Zwei Tage später traten die Rhinos zu einem Freundschaftsspiel beim Landesligisten Pforzheim an, um sich ohne Druck den Frust von der Seele zu schießen. Mit 10:1 behielten die Nashörner die Oberhand, ließen es nach sechs Toren im Mittelabschnitt aber in den letzten zwanzig Minuten etwas ruhiger angehen, in dem Graham Brulotte nur noch den Endstand markierte. Heute geht es allerdings wieder bei null von vorne los. Bleibt zu hoffen, dass sich die Rhinos gemerkt haben, in welcher Richtung das Tor steht. (ndm)