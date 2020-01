In akuter Abstiegsgefahr

So holten die Netzhoppers Königs Wusterhausen bei der knappen 2:3-Niederlage im Derby beim amtierenden Meister in Berlin sensationell einen Punkt, Helios Giesen entführte sogar alle drei Punkte mit einem glatten 3:0-Sieg aus Herrsching. Bühl rutschte auf den elften Tabellenplatz ab und befindet sich somit in akuter Abstiegsgefahr. Das heutige Gastspiel bei Rekordmeister Friedrichshafen kommt demnach absolut zur Unzeit.

Zu viele Hochs und Tiefs hatte Verstappen nach der Niederlage am späten Mittwochabend beklagt und der Blick in die Statistik bestätigt diese Einschätzung. "Im ersten Satz machen wir so viele Fehler, wie in den anderen drei Sätzen zusammen. Zu Hause darf man so nicht ins Spiel gehen", vermisste Verstappen die nötige Grundspannung. Auch war die Annahme wacklig, insgesamt neun direkte Aufschlagpunkte des Gegners sprachen eine deutliche Sprache.

Entsprechend schwer taten sich die Bisons im Angriff. Vor allem im ersten und vierten Satz fehlten zudem den Angriffsbemühungen die Überraschungsmomente und der nötige Biss. Um so ärgerlicher war, dass auch der überlange zweite Satz verloren wurde. Bühl war ebenbürtig und zeigte mit spektakulären Abwehraktionen endlich das, was Verstappen und die Fans sehen wollten, ließ aber erneut die Kon-



stanz vermissen. "Wir machen einfach zu viele Fehler und nutzen unsere Chancen nicht", haderte Verstappen. Da Bühl sich im dritten Satz aber nochmals steigern konnte, keimte tatsächlich Hoffnung unter den knapp 800 Zuschauern auf - die im vierten Satz aber schnell wieder weg gewischt wurde. Nach einer frühen 8:3-Führung der Gäste fielen die Bisons zurück in alte Muster.

Spektakuläre Punktgewinne wechselten sich wieder mit einfachen Fehlern ab. Die Einwechslung von Mario Schmidgall beim Stand von 9:16 brachte zwar nochmals frischen Wind, das Aufbäumen kam aber letztlich zu spät.

Nur zwei Trainingstage blieben Verstappen, um seine Mannschaft wieder aufzurichten, während Friedrichshafen die Woche nach der Olympia-Qualifikation nutzen konnte, um Kraft zu sammeln. Mit Markus Steuerwald, Jakub Janouch (Tschechien) und dem Ex-Bühler Nehemiah "Nemo" Mote (Australien) hatte Friedrichshafens Trainer Michael Warm über den Jahreswechsel hinweg auf drei seiner Akteure verzichten müssen, außerdem fehlte Mittelblocker Jakob Günthör verletzt.

Gegen die Bisons seien nun aber wieder alle Mann versammelt, hieß es vom Bodensee, auch wenn Günthör womöglich noch geschont werden soll. Zwar bekundet man am See Respekt vor den Bisons und verweist auf die "verrückte Saison", doch letztlich dürften in der ZF-Arena die Rollen einmal mehr klar verteilt sein.

Doch Verstappen ist weit davon entfernt, den Sieg weg zu schenken. "Die Netzhoppers und Giesen kamen am Donnerstag zu überraschenden Punkten, das muss uns motivieren. Irgendwann sind auch wir dran. Wir haben gegen Lüneburg doch gezeigt, dass wir es können, wir müssen aber konstanter werden."