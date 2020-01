Pflichtaufgabe für den Spitzenreiter

Die Verantwortlichen sahen sich zu diesem Schritt gezwungen, da das Saisonziel in weite Ferne gerutscht sei. Von Anfang an war die Ric htung beim TuS klar ausgelegt: Schnellstmöglich soll es zurück in die Landesliga gehen - und das am besten ohne Umweg über die Relegation. Mit einer Zwischenbilanz von 15:7 Punkten ist dieses Vorhaben stark gefährdet. Dadurch sei auch der Punkt erreicht worden, an dem es gelte, die Mannschaft wachzurütteln und neue Impulse zu setzen, hieß es zur Begründung der Trennung.

Die Betreuung des Teams übernahmen zunächst die Spieler Benjamin Lehmann und Marcel Konjevic. Das neue Gespann bat dreimal die Woche zum Training, um möglichst gut vorbereitet in die zweite Saisonhälfte zu starten. Die HSG Hardt II (3:17) sollte morgen für den TuS eher eine kleinere Hürde sein, bevor zum ersten Heimspiel im neuen Jahr die erste Garnitur der HSG und somit der amtierende Tabellenführer nach Achern kommt. Erst dann wird auch festzustellen sein, ob durch den Trainerwechsel dem zuletzt erkennbaren Leistungsabfall entgegengewirkt werden konnte.

Durch die neue Personalie an der Seitenlinie und den Umstand, dass sich der TuS mit Blick auf die Tabelle keinen Ausrutscher mehr leisten darf, erwartet Kai Schuster, Coach der HSG-Reserve, einen "entsprechend motivierten und kampfstarken" Gast. Obendrein sei die Favoritenrolle ohnehin klar verteilt. "Nichtsdestotrotz werden wir alles geben, um dem TuS das Spiel so schwer wie möglich zu machen", verspricht Trainer Schuster.

Ebenso wie dem TuS Großweier dient auch der HSG Hardt (18:2) der Spieltag an diesem Wochenende als Einstimmung und Generalprobe für das direkte Duell der beiden Landesliga-Absteiger am 1. Februar. Der Spitzenreiter gastiert heute Abend beim TuS Memprechtshofen (9:11). Nichts anbrennen sollte beim ersten Spiel des Jahres bei den Panthers Gaggenau (12:8). Die Murgtäler sind Gastgeber des Tabellenletzten SG Steinbach/ Kappelwindeck III (0:18). Schon das Hinspiel war eine klare Sache für die Panthers. Entsprechend stehen die Zeichen auf Sieg.

Panthers-Keeper



Stall verletzt



Allerdings haben die Gaggenauer einen weiteren Verletzten zu beklagen: Mit Torhüter Mike Stall hat es erneut einen wichtigen Akteur erwischt. Er wird mit einem Sehnenabriss im Finger auf unbestimmte Zeit ausfallen. Die spielfreie Zeit haben die Panthers laut Trainer Christian Kohlbecker "gut genutzt". Entsprechend wolle man auch heute Abend "eine ansprechende Leistung abliefern".

Die Panthers-Reserve (7:13) muss derweil zur ungewohnten Zeit morgen Vormittag ran. Und der Gegner erschwert die Aufgabe nochmals: Die HSG Murg (14:8) hat nach verhaltenem Saisonbeginn zuletzt gut in die Spur gefunden und liegt zumindest um Platz zwei noch aussichtsreich im Rennen. Doch die Hausherren können unbeschwert aufspielen. "Wir wollen die HSG so lange wie möglich ärgern", kündigt deshalb Coach Björn Thomä an. Alles andere als eine Heimniederlage des Aufsteigers käme dennoch einer Überraschung gleich. (mabu)