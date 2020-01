Erneut zu viele Fehler

"Wir haben gut angefangen, waren im ersten Satz bis zum 13:14 dabei, machen dann aber wieder unnötige Fehler und verlieren glatt", haderte Bühls Trainer Johan Verstappen nicht zum ersten Mal in dieser Saison mit der mangelnden Kon-



stanz seiner Mannschaft. Da war es nur ein schwacher Trost, dass die Bisons nach verpatztem Start in den zweiten Satz sich wieder fingen und von da an ein gleichwertiger Gegner waren. "Das zeigt uns zwar, dass wir bei richtigem Einsatz durchaus mitspielen können, doch auch da haben wir am Ende den ein oder anderen Fehler zu viel gemacht."

Verstappen hatte in Friedrichshafen wieder mit Stefan Thiel als Zuspieler begonnen, auf der Außenposition bekam diesmal Lukas Demar den Vorzug vor Felix Orthmann, der gegen Lüneburg seine Chance nicht hatte nutzen können.

Und anfangs sah es tatsächlich nicht schlecht aus, was die Bisons ablieferten. Friedrichshafen übernahm zwar schnell die Führung, doch richtig absetzen konnten sich die Häfler bis zur Satzmitte nicht. Doch mit neun Punkten in Folge machten die Gastgeber dann aber kurzen Prozess. Bühl hatte Probleme in der Annahme, blieb im Angriff fehlerhaft und ohne Durchschlagskraft - auch der Block bekam keinen Zugriff. Ähnlich sah es zunächst auch im zweiten Satz aus, erst mit der Einwechslung von Corbin Balster, der den indisponierten Demar ersetzte, fand Bühl langsam wieder zu seinem Spiel. Vor allem in der Feldabwehr wurde besser gearbeitet, Annahme und Angriff blieben aber fehlerbehaftet. Erst ganz am Ende kam Bühl besser in Schwung, konnte sogar drei Satzbälle abwehren, doch Friedrichshafen war da schon zu weit weg.

Immerhin nahmen die Bisons den Schwung mit in den dritten Satz, erspielten sich eine 6:3-Führung und lieferten dem Favoriten anschließend einen offenen Schlagabtausch. Bis zum 20:20 wechselte die Führung mehrfach, allerdings schaffte es Bühl nie, Friedrichshafens schnelle Bälle über die Mitte - ob am Netz oder aus dem Rückraum - wirkungsvoll zu unterbinden. Hinzu kam, dass bis auf den eingewechselten Balster keiner der Bühler Angreifer zuverlässig punkten konnte.

Friedrichshafen machte am Netz zwölf Punkte mehr und drei Fehler weniger. "Das machte am Ende den Unterschied", so Verstappen. (win)