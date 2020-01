An einem Strang

Als nicht weniger gesichert gilt für den Trainer: Für ein intaktes Wir-Gefühl ist interne Ruhe oberste Pflicht. Persönliche Befindlichkeiten oder gar Eitelkeiten dürften keine Rolle mehr spielen. "Kein Spieler steht über dem Verein", gibt Schwartz vor. Stattdessen müsse alle Konzentration dem gemeinsamen Ziel gewidmet werden.

Marvin Pourié kann diese Konzentration offenbar nicht mehr aufbringen. Ausgerechnet im gestern zu Ende gegangenen Trainingslager des KSC im spanischen Estepona wurden die Wechselabsichten des letztjährigen Torschützenkönigs der Dritten Liga publik (wir berichteten). Schon im ersten Testspiel an der Costa del Sol, das der KSC vergangenen Dienstag gegen den Schweizer Zweitligisten FC Lausanne Sport mit 1:0 gewann, durfte sich der 29-Jährige nur warmlaufen. Bei den Niederlagen gegen RW Essen am Freitag (0:2) und den FCSB Bukarest am Samstag (0:1) gehörte Pourié schon gar nicht mehr zum Aufgebot. Auch beim gemeinsamen Training fehlte er. Der Stürmer musste getrennt von der Mannschaft trainieren.

Sein Weggang aus Karlsruhe, das wird aus alledem deutlich, scheint abgemachte Sache. Laut Pouriés neuem Berater Dieter Rudolf liegen Anfragen aus dem "Inland aus der Zweiten und Dritten Liga, und im Ausland von Holland über Belgien nach Kasachstan sowie von Norwegen bis in die Schweiz" vor. Rudolf und sein Klient wollten sich nach der gestrigen Rückkehr des KSC aus Spanien - geplante Ankunft in Frankfurt war 16.20 Uhr - zusammensetzen, denn: "Es liegen unterschriftsreife Verträge vor." Allerdings gebe es noch "großen Diskussionsbedarf" mit dem KSC. Denn der möchte Pourié nicht an einen deutschen Zweitligisten abgeben. "Das muss man respektieren", sagt Rudolf. Allerdings kämen die Anfragen von Vereinen aus dem ersten Drittel der Zweiten Liga, also von Vereinen, die der KSC nicht als direkte Konkurrenz im Kampf um den Klassenerhalt betrachten müsse. So oder so: Pouriés Berater geht davon aus, "dass jetzt alles sehr schnell gehen kann. Denn Marvin möchte ja baldmöglich zu seinem neuen Verein, um sich dort zu akklimatisieren." Umgekehrt muss sich der KSC natürlich nach einem Pourié-Ersatz umschauen.

Im Spiel gegen den rumänischen Erstligisten FCSB tat sich der KSC trotz einiger Möglichkeiten beispielsweise durch Philipp Hofmann, Marvin Wanitzek und Marco Djuricin schwer, den Ball im gegnerischen Tor unter zu bringen. Trotzdem bezeichnete KSC-Coach Schwartz das 0:1 als "unser bestes Spiel" im Trainingslager, schließlich habe seine Mannschaft einen "sehr guten Gegner" aggressiv angelaufen und nicht ins Spiel kommen lassen.

Insgesamt litten die acht Tage in Estepona laut Schwartz unter einer gewissen "Zerrissenheit". Soll heißen: Einige Spieler waren wegen des Hallenturniers in Gummersbach erst einen Tag später und auch noch angeschlagen (Justin Möbius, Burak Camoglu) angereist. Zudem verloren beispielsweise Lukas Grozurek, Marco Djuricin und Marvin Wanitzek krankheitsbedingt einige Trainingstage.

Der gestrige Sonntag diente der Erholung und Heimreise. Heute gegen Mittag steht im Wildpark die nächste Trainingseinheit an. Anschließend macht sich der KSC auf den Weg zum Drittligisten FC Ingolstadt, gegen den morgen (14 Uhr) die Generalprobe für das erste Punktspiel 2020 in Dresden (Mittwoch, 29. Januar) stattfindet.