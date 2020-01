Munteres Scheibenschießen

Kuppenheim

Engel erlöst den SV 08 Kuppenheim Kuppenheim (rap) - Nach zwei Niederlagen am Stück im heimischen Wörtel hat der SV 08 Kuppenheim in der Fußball-Verbandsliga im letzten Heimspiel des Jahres wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Dank des Treffers von Michael Engel gewann der SV 08 1:0 gegen Teningen (Foto: av).

Kuppenheim

Derby im Doppelpack Kuppenheim (moe) - Für eingefleischte Handballfans kommt es am Wochenende knüppeldick: In der Südbadenliga stehen gleich zwei Derbys an: Die Rebland-SG gastiert in Helmlingen, in Kuppenheim steigt der ewig junge Kracher zwischen MuKu und Phönix (Foto: toto).

Bühl

Mit Siegen aufs Derby eingestimmt Bühl (win) - Jeweils mit Siegen haben sich der TV Kappelrodeck und der TV Bühl II auf das anstehende Derby in der Volleyball-Oberliga eingestimmt. Nichts zu holen gab es derweil in der Verbandsliga für ersatzgeschwächte Ötigheimer. Die TG unterlag Sinsheim mit 0:3 (Foto: dpa).