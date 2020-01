"Hardt"-Vorrunde und Revanchegelüste

"Das sind alles sehr ausgeglichene Gruppen, eine Hammergruppe gibt es dieses Jahr nicht", meinte Pörings nach der Auslosung. Auch Götz war mit seinem Werk zufrieden. Bescherte die Losfee dem FV Würmersheim in der Gruppe A doch gleich zwei Derbys - gegen den A-Ligisten FV Steinmauern, der sich als Dritter der Hardtmeisterschaft für den BT-Cup qualifizierte, und B-Ligist Phönix Durmersheim, der vom FVW eine Wildcard erhielt. Als Exot in der "Hardt"-Gruppe dürfte sich Landesligist VfB Bühl fühlen, der wohl die Bürde des Favo riten inne hat. "Eine interessante Konstellation, gerade die zwei Derbys sind für uns und unsere Fans natürlich schön. Es ist eine machbare Gruppe", gab Götz die Marschroute für das FVW-Landesligateam, der zum ersten Mal das Hallen-Highlight veranstaltet, aus.

Der größte Brocken, den es für den SV Bühlertal in Sachen erfolgreicher Titelverteidigung aus dem Weg zu räumen gilt, ist der RSC/DJK. Doch auch die SV Vimbuch (Sieger Bühler Stadtpokal) und der FV Muggensturm (Wildcard) sollten die Keller-Bande und Co. nicht unterschätzen. "Muggensturm hat eine starke Hallenmannschaft", wusste Götz gleich zu berichten. Zudem ist der Bezirksligist beim Zusammentreffen der hiesigen Hallenfußball-Elite beinahe schon ein alter Hase. Bereits zum vierten Mal in Serie ist der FVM vertreten, holte 2016 gar sensationell den Pott.

Sportlich reizvolle Aufgaben bescherte Tino Carugno seinem alten Verein SV 08 Kuppenheim - Losglück sieht zumindest anders aus. Der Verbandsligist trifft in Gruppe C auf die beiden Landesligisten TSV Loffenau und SV Sinzheim sowie auf den Baden-Badener Stadtmeister FC Lichtental. "Das ist wohl die stärkste Gruppe. Kuppenheim, zwei Landesligisten und der FC Lichtental mit Isa Hacalar, den ich gut kenne. Da ist eine Überraschung möglich", wagte der einstige 08-Abwehrrecke, der auch für den FC Rastatt 04 seine Kickstiefel schnürte, einen Blick in die Glaskugel.

Die Wundertüte in Gruppe D ist zweifelsohne der B-Ligist OSV Rastatt, der sich bei den Rastatter Stadtmeisterschaften zum Titel kombinierte. Die Truppe von Trainer Slavo Lazic bekommt es aber gleich mit drei Schwergewichten zu tun - Verbandsligist 1. SV Mörsch sowie den Landesligisten FV Ottersweier und Rot-Weiß Elchesheim.

"Es ist schön, einige neue Namen zu lesen. Wer die Gruppenphase übersteht, ist nie wirklich vorherzusagen", meinte Pörings, der vor allem eine Position als wichtig erachtet: "Wenn der Torwart gut miteinbezogen wird, ist für jede Mannschaft immer was drin."

Das Spektakel unter dem Hallendach ist nicht nur ruhmreich, sondern auch attraktiv: Die Volksbank Baden-Baden Rastatt schüttet als Hauptsponsor knapp 2 000 Euro an Preisgeldern aus.

Das Auftaktmatch am Sonntag in der Gymnasium Sporthalle Durmersheim bestreiten der Ausrichter FV Würmersheim und der FV Steinmauern. Anpfiff ist um 10 Uhr, die K.o.-Phase startet gegen 15.30 Uhr. Das Finale geht um 17.30 über die Bühne.