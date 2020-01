Start nach Maß ins neue Jahr

In derfeierte die zweite Mannschaft der TTF Rastatt zum Rückrundenauftakt im Gastspiel bei der DJK Oberharmer sbach einen 8:0-Kantersieg. Nach zwei 3:1-Erfolgen in den Eingangsdoppeln durch Valerie Kreideweis/Gerlinde Oesterle und Angelina Credo/Lilly Schmitt zog die TTF-Reserve in den Einzelspielen unaufhaltsam davon. Je zwei Einzel gewann das Führungsduo Schmitt und Kreideweis, Oesterle und Ersatzspielerin Credo kamen nur ein Mal zum Zuge und gewannen ihre Spiele sicher ohne Satzverlust.

Währenddessen hält die Talfahrt der GTM Rheinmünster an, beim Tabellenzweiten TTC Steinach blieb dem Team bei der 0:8-Niederlage selbst der Ehrenpunkt verwehrt. Die TTF II verkürzten den Rückstand zum Tabellenersten TTC Friesenheim auf drei Punkte, die GTM bleibt weiterhin ohne Punktgewinn am Tabellenende.

Mit einem 9:2-Heimsieg über den TB Gaggenau untermauerte die zweite Mannschaft der TTF Rastatt in der Männer-Bezirksliga seine Titelambitionen. Martin Hamhaber und Yannic Klein schafften mit 4:0-Erfolgen im vorderen Paarkreuz klare Verhältnisse. Nicht abschütteln lässt sich der Rangzweite TB Sinzheim, der nach einem 9:0-Sieg über den TTC Rauental II weiterhin nur drei Punkte Rückstand auf den Tabellenersten TTF II hat. Die Spvgg Ottenau III bezwang im Murgtalderby den TV Gernsbach sicher mit 9:4 und konnte durch den doppelten Punktgewinn in der Tabelle am Rivalen vorbeiziehen. Gernsbach gestaltete die Partie bis zum 4:5 nach dem ersten Spielabschnitt offen, im zweiten Durchgang wollte jedoch kein weiterer Einzelsieg gelingen.

In der Männer-Bezirksklasse festigte der Aufsteiger TTV Muckenschopf II mit einem deutlichen 9:3-Heimsieg über die TTG Bischweier den dritten Tabellenplatz. Für Bischweier, die mit sechs Pluspunkten auf dem Relegationsplatz liegen, verschärfte sich die Ausgangslage. Der TV Lichtental entfernte sich mit einem 9:2-Sieg beim Tabellenletzten TTC Muggensturm aus dem Tabellenkeller. Der TTV Au am Rhein musste nach einem 6:9 gegen den TTC Iffezheim III seinen Gegner in der Tabelle vorbeiziehen lassen. (ti)