Keine klare Linie gefunden

Nadja Kaufmann eröffnete mit einem Tempogegenstoß den letztlich hohen Torreigen mit insgesamt 63 Treffern. Beim Zwischenstand 2:6 aus Sicht der Gastgeberinnen nahmen diese bereits früh eine Auszeit. Danach kam der Vorrundensieger aus dem Norden deutlich besser auf die Platte zurück, dennoch gingen die SG-Mädels beim 6:9 nochmals mit drei Treffern in Front, bevor man in einer Schwächephase erstmals das Unentschieden zum 9:9 hinnehmen musste. Dies nötigte nun das Trainerteam um Arnold Manz auf der SG-Bank ebenfalls zu einer Auszeit, um die nun etwas wankende Abwehr zu stabilisieren und auch dem Angriffsspiel wieder etwas Struktur mitzugeben. Bis zur 35. Minute wogte die Partie hin und her, bevor die eingewechselte Helena Bertele die letzte Führung kurz vor der Pause zum 15:16 erzielen konnte. Danach agierten die Rebländerinnen unsicher und machten in drei Minuten viele Fehler, die das Spiel beim 19:16 zum Kippen brachten.

Das SG-Trainer-Trio versuchte in der Pause nochmals das nötige Selbstvertrauen der Rebländerinnen zu wecken und die Zeichen nochmals auf klar strukturierte Angriffe zu stellen sowie mit einer neuen Deckungsvariante den Gegner vor neue Aufgaben zu stellen, heißt es weiter. Jedoch fand die Truppe um Stephi Elies und Zoe Bürger aber nicht gut in die zweite Hälfte. Das Angriffsspiel war trotz aller Bemühungen nur durch Einzelaktionen geprägt, die SG fand kaum zu klaren Angriffshandlungen und rieben sich körperlich und mental auf. Beim 27:23 durch Lisa Schipper keimte nochmals Hoffnung auf, aber die Abwehr lies die nötige Sicherheit vermissen - man steuerte einer klaren Niederlage mit 28:35 entgegen. Letztlich konnte das junge SG-Team das eigene Leistungsvermögen nur über 25 Minuten abrufen.

Dies soll nun die nötige Motivation sein, um im Heimspiel gegen den mehrfachen deutschen Meister Thüringer HC am Samstag, 1. Februar, um 18.30 Uhr in der Sportschule Steinbach zu bestehen. Und um sich mit einer durchgängig guten Leistung nochmals im Kampf um die ersten beiden Plätzen der Vierer-Gruppe zurückzumelden, die beide zur Qualifikation für das Viertelfinale berechtigen, heißt es abschließend. (red)