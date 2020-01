Kein Erfolgserlebnis für Nachwuchs-Bisons

Baden-Baden

BT-Cup: Gruppen ausgelost Baden-Baden (rap) - Die Gruppen sind ausgelost, der 39. BT-Mittelbaden-Cup, der am kommenden Sonntag in der Gymnasium Sporthalle in Durmersheim stattfindet, kann steigen. Titelverteidiger Bühlertal trifft in Gruppe B auf den letztjährigen Finalgegner RSC/DJK (Foto: Vetter). » Weitersagen (rap) - Die Gruppen sind ausgelost, der 39. BT-Mittelbaden-Cup, der am kommenden Sonntag in der Gymnasium Sporthalle in Durmersheim stattfindet, kann steigen. Titelverteidiger Bühlertal trifft in Gruppe B auf den letztjährigen Finalgegner RSC/DJK (Foto: Vetter). » - Mehr

Rastatt

OSV Rastatt bei BT-Cup dabei Rastatt (rap) - Fußball-B-Ligist OSV Rastatt darf sich beim Mittelbaden-Cup mit den großen der Zunft messen. Die Lazic-Truppe gewann die Rastatter Stadtmeisterschaft und sicherte sich ein Ticket. Wie auch die SV Vimbuch, die am Sonntag den Bühler Stadtpokal gewann (Foto: Seiter). » Weitersagen (rap) - Fußball-B-Ligist OSV Rastatt darf sich beim Mittelbaden-Cup mit den großen der Zunft messen. Die Lazic-Truppe gewann die Rastatter Stadtmeisterschaft und sicherte sich ein Ticket. Wie auch die SV Vimbuch, die am Sonntag den Bühler Stadtpokal gewann (Foto: Seiter). » - Mehr

Friedrichshafen

Kein Satzgewinn für Bisons Bühl Friedrichshafen (red) - Die Volleyball Bisons Bühl haben am Samstagabend die Sensation verpassen und glatt mit 0:3 beim VfB Friedrichshafen verloren. Trainer Jos Verstappen vermisste bei seiner Mannschaft wieder einmal die fehlende Konstanz über die gesamte Spielzeit (Foto: Seiter). » Weitersagen (red) - Die Volleyball Bisons Bühl haben am Samstagabend die Sensation verpassen und glatt mit 0:3 beim VfB Friedrichshafen verloren. Trainer Jos Verstappen vermisste bei seiner Mannschaft wieder einmal die fehlende Konstanz über die gesamte Spielzeit (Foto: Seiter). » - Mehr

Friedrichshafen

Bisons reisen nach Friedrichshafen Friedrichshafen (red) - Nach der Heimpleite gegen Lüneburg befinden sich die Volleyball Bisons Bühl in der Bundesliga in akuter Abstiegsgefahr. Ausgerechnet jetzt muss die Verstappen-Truppe am Samstag an den Bondesee reisen - zum Topteam aus Friedrichshafen (Foto: Seiter). » Weitersagen (red) - Nach der Heimpleite gegen Lüneburg befinden sich die Volleyball Bisons Bühl in der Bundesliga in akuter Abstiegsgefahr. Ausgerechnet jetzt muss die Verstappen-Truppe am Samstag an den Bondesee reisen - zum Topteam aus Friedrichshafen (Foto: Seiter). » - Mehr