Wildwest-Atmosphäre

Von Christian Rapp



Mit dem Fingerspitzengefühl ist das ja so eine Sache, gerade beim Fußball (oder müsste es hier Zehenspitzengefühl heißen?). Wie dem auch sei: Manch einem Fan kann die Leine gar nicht lang genug sein, die die Schiedsrichter den Spielern lassen sollten. Sei es bei Zweikämpfen, aber auch beim Disput untereinander oder mit dem Referee. Emotionen, sagen sie, gehören zum Fußball, sie seien das Salz in dessen Suppe. Doch hat das noch was mit Emotionen zu tun, wenn ein Rudel wild gewordener, hoch bezahlter Fußballprofis in Usain-Bolt-Tempo auf den Schiedsrichter zusprintet, ihn belagert wie der Schnappatmung nahe Applejünger die Ladentheke, wenn das neue IPhone zu kaufen ist? Natürlich nicht! Es ist einfach eine Unsportlichkeit und gehört mit Gelb bestraft. Dies dachte sich in der Winterpause - zwischen Weihnachtsgebäck und Tannenbaum - wohl auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB), der vor dem Rückrundenstart kurzerhand ankündigte: Unsportlichkeiten und Respektlosigkeiten sollen schneller bestraft werden. Wer den Schiri bedrängt, wer gestenreich reklamiert, unerlaubt Rudel bildet, der sieht prompt den gelben Karton. Nun dauerte es nicht einmal einen ganzen Spieltag, bis die neue Regelauslegung Anwendung fand - ganz zum Missfallen von Bremens Kapitän Niklas Moisander und dessen Trainer Florian Kohfeldt. Tatort: Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf, Samstagnachmittag gegen 17.20 Uhr. Tathergang: Werder-Torwart Jiri Pavlenka wird in der Nachspielzeit von zwei Düsseldorfern heftig angegangen, beim Versuch der Gegenwehr räumt Pavlenka seinen Mitspieler Kevin Vogt ab, der wie Pavlenka Sekundenbruchteile später, benommen liegen bleibt. Moisander, seines Zeichens Kapitän der Grün-Weißen, stürmt auf Schiedsrichter Felix Brych los, der nicht lange zögert und dem Finnen die Gelbe Karte zeigt. Seine zweite im Spiel - frühzeitiger Feierabend also. In den Katakomben holt Kohfeldt dann zum verbalen Rundumschlag aus. "Irrsinn" sei die neue Direktive, polterte der Werder-Coach. Dem nötigen Fingerspitzengefühl in emotional aufgeladener Situation werde kein Raum mehr gelassen, erhitzte sich der 37-Jährige weiter. Wäre es nach Kohfeldt gegangen, hätte Brych - Stichwort Fingerspitzengefühl - in dieser Situation lieber Pranken wie ein Vitali Klitschko haben sollen. Gerade ein Kapitän habe das Recht, beim Schiri vorstellig zu werden, meinte Kohfeldt. Dabei stellt sich vor allem eine Frage: Warum in aller Welt stürmt ausgerechnet der Kapitän, der mittlerweile 34 Jahre auf dem Buckel hat, auf den Referee zu, anstatt seinen Teamkollegen zu helfen, was eigentlich seine Aufgabe sein sollte? Dessen ungeachtet: Die neue Regelauslegung war längst überfällig, verkamen die Unparteiischen immer mehr zum Freiwild, inklusive einer Wildwest-Atmosphäre in den Stadien. Zumal der DFB mit der neuen Auslegung auch das große Ganze im Blick hat - die Vorbildfunktion für die Basis, sprich dem Amateurbereich. Spätestens seit dem vergangenen Herbst, als ein Kreisliga-Schiedsrichter bei einer Partie krankenhausreif geschlagen wurde, schrillen die Alarmglocken. In anderen Sportarten herrscht freilich ein respektvollerer Umgang zwischen Athlet und Referee, etwa im Handball, oder im Football und Rugby, wo das Wort des Schiedsrichter Gesetz ist und nicht angezweifelt wird. "Wir müssen das durchziehen, dranbleiben, auch wenn es weitere Diskussionen geben sollte", sagt Bundesliga-Schiedsrichter Daniel Schlager zu der neuen Regelauslegung. Eins ist auch klar: Je weniger Diskussionen, Rudelbildungen oder Pöbeleien es gibt, desto mehr Zeit bleibt für das wirklich Wichtige, das was die Fans sehen wollen: das Spiel mit dem runden Leder!

