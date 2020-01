TTF-Frauen wollen Vorsprung ausbauen

Mit 26:6 gewonnenen Sätzen spiegelte sich nach nur 95 Spielminuten die deutliche Überlegenheit des Tabellenführers auch im Ergebnis wider. "Wenn Frickenhausen in der bisherigen Besetzung antritt, sind wir natürlich Favorit. Aber das erste Spiel ist immer nicht so einfach," so Rastatts Spielführerin Susanne Gibs. Bei einem Erfolg könnte sich der Vorsprung an der Tabellenspitze sogar vergrößern. Der Tabellenzweite VfL Sindelfingen II verlor seine Nummer eins Eva Rentschler an die erste Mannschaft und muss im Heimspiel gegen den 1. TTC Ketsch versuchen, diese Lücke zu schließen. Beim 8:0-Vorrundenerfolg wurden vier Spiele erst in den Entscheidungssätzen gewonnen. Auch für die drittplatzierte Neckarsulmer Sport-Union II könnte es auswärts beim TSV Herrlingen eng werden.

Mit dem Auswärtsspiel beim TTV Weinheim-West, der beim 9:7-Derbysieg gegen den SV Niklashausen vor zwei Wochen bereits erste Spielpraxis sammelte, streben die TTF Rastatt in der Männer-Badenliga einen erfolgreichen Rückrundenauftakt an. Einige Umstellungen innerhalb der Mannschaft nähren die Hoffnung auf ein besseres Abschneiden. Auf den ersten drei Positionen agieren weiterhin Spielertrainer Ralf Neunmaier, der jüngst baden-württembergischer Seniorenmeister wurde, Kapitän Thomas Hillert und Manuel Weis. Jakob Schmid rückte für Julian Hertel von Rang fünf auf den vierten Platz vier. Aus der zweiten Mannschaft rückte Tobias Prestenbach für Yannic Klein in die erste Garnitur nach. Klein agierte bei nur einem Einzel- und einem Doppelerfolg mit Thomas Hillert in sieben Partien glücklos. Das Hinspiel in Rastatt endete mit einer 8:8-Punkteteilung. Nach einem 3:6-Rückstand nach dem ersten Spielabschnitt konnten Ralf Neumaier, Thomas Hillert, Julian Hertel und Jakob Schmid das Schlussdoppel erzwingen, das Neumaier/Manuel Weis mit einem 11:3-Erfolg im fünften Satz für sich entscheiden konnten. Eine kämpferisch überzeugende Gesamtleistung wurde am Ende mit einem verdienten Punktgewinn belohnt. "Es wird sehr schwer werden, aber wir versuchen, wieder alles zu geben und schauen mal was dabei rauskommt," baut Rastatts Mannschaftsführer Hillert auf die eigenen Kämpferqualitäten. "Ich denke, es ist von der Tagesform abhängig, aber es ist alles drin." Vier Punkte gilt es wettzumachen, um den Tabellensiebten SV Niklashausen noch überflügeln zu können, was alles andere als einfach erscheint. Niklashausen ist im Heimspiel gegen den Herbstmeister DJK Offenburg gefährdet. Die Spvgg Ottenau ist am Wochenende spielfrei.

Der ESV Weil II (18:2) konnte sich im ersten Rückrundenspiel der Frauen-Badenliga mit dem 8:3-Erfolg beim TV St. Georgen wieder die alleinige Tabellenführung sichern. Im Heimspiel gegen den TTV Kappelrodeck soll der nächste Zweierpack folgen, um den Verfolger TTG Neckarbischofsheim (16:2) auf Distanz zu halten. Neckarbischofsheim ist im Gastspiel beim TV Weisenbach Favorit. Beide Mannschaften aus dem Bezirk Rastatt/Baden-Baden waren bei den deutlichen 1:8-Niederlagen in der Hinrunde ohne jede Siegchance.

Mit 11:7 Punkten erkämpfte sich der TTV Gamshurst den vierten Tabellenplatz. Mit einem Auswärtserfolg bei der SG Rüppurr soll diese Position nach unten abgesichert werden. Im Heimspiel konnte die Mannschaft aus der Karlsruher Vorstadt mit 8:3 geschlagen werden. (ti)