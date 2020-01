Mit Pilotensprache zu schnellerer Kommunikation

Von Christian Rapp



Nein, Daniel Schlager ist nicht unter die Piloten gegangen. Sein Territorium ist weiter der grüne Rasen, seine Passagiere hören weiter auf so illustre Namen wie Thomas Müller, Marco Reus und Timo Werner. Trotzdem haben sich der 30-Jährige und seine Bundesliga-Schiedsrichterkollegen im Wintertrainingslager unter der Sonne Portugals Hilfe der Flugexperten geholt - und zwar in Sachen Kommunikation zwischen dem Schiedsrichter und dem Videoassistenten.



"Die Piloten haben eine kurze, prägnante Sprache bei der Arbeit, davon können wir lernen, um die Kommunikation bei der Entscheidungsfindung bei strittigen Szenen zu verbessern und schneller zu einer Entscheidung zu kommen. Wir wissen, dass es noch nicht perfekt ist. Bis zum Automatismus dauert es noch, aber wir sind ja auch erst in der zweiten Saison", erklärte Schlager am Dienstagabend im Clubhaus des Kreisligisten FC Rastatt 04, bei dem seine Schiedsrichterlaufbahn im zarten Alter von 13 Jahren begann, während eines launigen Vortrags, bei dem er die rund 50 Gäste auf eine Reise in die Welt eines Bundesliga-Schiedsrichters entführte. "Die Piloten haben eine kurze, prägnante Sprache bei der Arbeit, davon können wir lernen, um die Kommunikation bei der Entscheidungsfindung bei strittigen Szenen zu verbessern und schneller zu einer Entscheidung zu kommen. Wir wissen, dass es noch nicht perfekt ist. Bis zum Automatismus dauert es noch, aber wir sind ja auch erst in der zweiten Saison", erklärte Schlager am Dienstagabend im Clubhaus des Kreisligisten FC Rastatt 04, bei dem seine Schiedsrichterlaufbahn im zarten Alter von 13 Jahren begann, während eines launigen Vortrags, bei dem er die rund 50 Gäste auf eine Reise in die Welt eines Bundesliga-Schiedsrichters entführte. Bereits nach der Begrüßung hatte Schlager die ersten Lacher auf seiner Seite. "Dass ich Applaus bekomme, kommt nicht oft vor", meinte er schmunzelnd. Stehe der Schiedsrichter doch zumeist dann im medialen Fokus, wenn er einen Fehler begangen habe. Nichtsdestotrotz sei es die "beste Entscheidung" gewesen, die Schiedsrichterlaufbahn einzuschlagen, erklärte Schlager, der mittlerweile 13 Partien in der Beletage des deutschen Fußballs geleitet hat. In seinem gut 90-minütigen Vortrag widerlegte der gebürtige Bietigheimer auch einige gängige Vorurteile, denen die Referees immer wieder ausgesetzt seien - etwa, dass "zu kleinlich gepfiffen" werde oder die "Netto-Spielzeit seit dem Videobeweis sinkt". Ein Griff in die Statistikkiste zeigte, dass die Zahl der Foulspiele innerhalb eines Bundesligaspiels immer weiter fällt. Während in der Saison 2015/16 noch knapp 29 Vergehen geahndet wurden, waren es in der vergangenen nur noch 24,7. International gesehen liegt nur die Premier League mit durchschnittlich 21 Fouls darunter, berichtete Schlager. "Fans wünschen sich Szenen auf Leinwand""



Und auch die Mär der schwindenden Spielzeit verwies er ins Reich der Fabel. Von 55:34 Minuten in der Saison 2017/18 steigerte sich die Netto-Spielzeit auf 57:15 Minuten. "Durch die Unterbrechungen, die der Videobeweis mit sich bringt, lassen wir mittlerweile viel länger nachspielen", berichtete Schlager, der auch auf die Transparenz der Entscheidungen einging. "Viele Fans im Stadion wünschen sich, dass die strittigen Szenen auf den Leinwänden gezeigt werden. Dies geht momentan aber nicht, da sie nicht zentral gesteuert werden von der DFB beziehungsweise der DFL, sondern von den Vereinen. Zudem sind auch die Voraussetzungen unterschiedlich. Die Leinwände in München und Schalke haben eine andere Qualität als etwa in Freiburg. Da ist die Gleichheit noch nicht gegeben", erläuterte der 30-Jährige, der jedoch überzeugt ist: "Irgendwann werden wir Schiedsrichter die Entscheidungen wie in der NFL per Mikrofon kommentieren." Natürlich stand auch der Videobeweis, oder wie Schlager es nennt der "Prozess Videoassistent", im Fokus seines Vortrags. Zunächst konnte das Publikum anhand eines Beispiels aus dem Spiel Bayern gegen Hertha einer Kommunikation zwischen Referee und VAR lauschen, Schlagers Einlassungen währenddessen verdeutlichten die Komplexität, die binnen weniger Sekunden vorherrscht. "Der VAR muss viele Sachen im Blick haben. War es vor dem Zweikampf eventuell Abseits? Wer war involviert? Gab es ein Foulspiel? Es sind komplexe Dinge, die da auf den Schiedsrichter einprasseln. Deshalb kann es etwas länger dauern", warb er um Verständnis. Zumal die Zahlen das Empfinden der Fans bestätigen: In der Saison 18/19 dauerte die Entscheidungsfindung beim Videobeweis 61 Sekunden, in der Hinrunde 19/20 79 Sekunden. "Dies liegt an der kalibrierten Linie, die nun im Einsatz ist. Wir bemühen uns, dass es noch schneller geht", sagte Schlager, der verdeutlichte: "Bei den relevanten Entscheidungen waren 99 Prozent richtig, die Fehlerquote von einem Prozent wird aber medial aufgebauscht. Dem müssen wir uns stellen und uns weiter verbessern." Die Sache mit der



Wahrnehmung



Ein weiterer Themenkomplex war auch die Handspielregel - Stützarm, Absicht, Vergrößerung der Kör perfläche. "Nur über das Thema Handspiel könnten wir einen ganzen Abend debattieren", meinte Schlager und erzählte eine Anekdote aus der Regelschulung, die er vor der Saison mit den Bundesligaprofis des SC Freiburg hatte. Dort zeigte er dem SC-Tross eine Handspielszene, ausgerechnet noch von einem Freiburger Spieler. Danach habe er die Profis gefragt, für wen das nun ein Handspiel gewesen sei. "Nur einer hat gestreckt. Wer glaubt ihr, war es?", fragte Schlager am Dienstagabend in die Runde. "Der Übeltäter", raunte es von den Zuschauerplätzen. "Nein", antwortete Schlager und löste auf: "Christian Streich, der sagte: ,Ganz klar Hand, der macht das absichtlich'. Ihr seht, die Wahrnehmung ist bei jedem unterschiedlich", so Schlager, der am Ende seines Vortrags noch auf die Leistungstests für die Bundesliga-Schiedsrichter einging. "Die Anforderungen sind schon knackig. Hut ab vor meinen älteren Kollegen, die das noch problemlos schaffen." Am Wochenende ist Daniel Schlager wieder in der Bundesliga im Einsatz, bei einem prestigeträchtigen Derby. Gut möglich, dass seine Karriere nach einer tadellosen Leistung weiter Fahrt aufnimmt. Dank seines Talents - und einer kleinen Anschubhilfe von Piloten.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

Arnd Zeigler im BT-Interview Baden-Baden (rap) - Arnd Zeigler ist mit seiner Sendung "Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs" mittlerweile ein Stück deutsche Fernsehgeschichte. Im Interview spricht er über sein Bühnenprogramm, sein schweres Leben als Werder-Fan und die Liebe zum Amateurfußball (Foto: WDR). » Weitersagen (rap) - Arnd Zeigler ist mit seiner Sendung "Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs" mittlerweile ein Stück deutsche Fernsehgeschichte. Im Interview spricht er über sein Bühnenprogramm, sein schweres Leben als Werder-Fan und die Liebe zum Amateurfußball (Foto: WDR). » - Mehr Au am Rhein

Nachmittag mit Referee Jörger Au am Rhein (moe) - Hendrik Jörger (Foto: fuv) ist zwar erst 18, leitet aber schon seit fünf Jahren Spiele als Fußballschiedsrichter. Dabei hat er auch schon Brenzliges erlebt. In Au am Rhein hat er jüngst einen Nachmittag an der Pfeife erlebt, den er so schnell nicht vergessen wird. » Weitersagen (moe) - Hendrik Jörger (Foto: fuv) ist zwar erst 18, leitet aber schon seit fünf Jahren Spiele als Fußballschiedsrichter. Dabei hat er auch schon Brenzliges erlebt. In Au am Rhein hat er jüngst einen Nachmittag an der Pfeife erlebt, den er so schnell nicht vergessen wird. » - Mehr Karlsruhe

KSC: Das nächste Unentschieden Karlsruhe (red) - Fußball-Zweitligist Karlsruher kann nicht mehr gewinnen: Auch gegen Erzgebirge Aue musste sich der KSC mit einem Unentschieden begnügen, dem siebten in Serie in der zweiten Bundesliga. Anton Fink traf für den KSC in Minute 64 zum 1:1-Endstand (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - Fußball-Zweitligist Karlsruher kann nicht mehr gewinnen: Auch gegen Erzgebirge Aue musste sich der KSC mit einem Unentschieden begnügen, dem siebten in Serie in der zweiten Bundesliga. Anton Fink traf für den KSC in Minute 64 zum 1:1-Endstand (Foto: dpa). » - Mehr