Schöne Erinnerungen im Lager der SG-Frauen

Gerne erinnert man sich im Lager der Drittliga-Handballer-innen der SG Steinbach/Kappelwindeck an das Vorspiel in Ostfildern, am zweiten Spieltag, als man sich nach einem 0:4-Rückstand mit einigen taktischen Umstellungen neu berappelte und im bis dato besten Saisonspiel die ebenfalls neu formierten Nellingerinnen letztlich auskonterte und beim 24:16-Auswärtssieg einen Nachweis der Klassentauglichkeit mit einer blutjungen Truppe lieferte. Seither haben sich die Verhältnisse allerdings wieder leicht verschoben, so wartet man im Lager der Rebländerinnen seit einigen Spielen auf zählbare Resultate, nachdem die Tabelle von Rang sieben bis zum Schlusslicht ganz eng zusammengerückt ist.

Zuletzt behielten die Gegnerinnen im "Kellerduell" gegen Dachau beim 38:27 klar die Oberhand. Diesen Torhunger der Gäste gilt es am Sonntag zu stoppen und selbst wieder über 60 Minuten den Takt im Spiel zu bestimmen. Dies gelang der jungen Truppe um Nathalie Kern und Franzi Manz zuletzt nicht immer. So leistete man sich immer wieder kurze Auszeiten, die mögliche Punktgewinne letztlich vereitelten, was das Team in der Rückrunde allerdings besser machen will, um das große Ziel "Klassenerhalt" in den verbleibenden sechs Heim- und vier Auswärtspartien mit aller Macht zu realisieren.

Mit Kreisläuferin Leonie Dreizler, Spielmacherin Chiara Baur, den Rückraumstrateginnen Leonie Strack und Hanna Hojcyk sind die bisherigen Aktivposten im Team der "Schwaben-Hornets" bekannt, die es gilt, in dieser Heimpartie in den Griff zu kriegen, um sich mit einem Sieg möglichst wieder vor die Gäste zu schieben. Selbst hat man sich in der Winterpause gut vorbereitet, mit einigen zusätzlichen Trainingseinheiten, auch weg vom Handball (Kampfsport, Klettern) neue Impulse geholt und als Team nochmals enger zusammengerückt.

Leider gilt dies nicht mehr für Verena Keller, die aufgrund ihrer Studienbelastung in Stuttgart und ständiger Pendelstrecken ab sofort nicht mehr das SG-Trikot tragen kann. Personell muss man noch ein dickes Fragezeichen bei Karla Höhne (Achillessehne) und Youngster Ariane Pfundstein (Sprunggelenk) setzen. (red)