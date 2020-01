Rote Teufel geben sich die Ehre Es war ja der Jahresauftakt für die Handballer des TVS Baden-Baden, das erste Spiel 2020 - und dass dieses, wie jeder Anfang, durchaus schwer fallen kann, mussten die Schützlinge von Sandro Catak am eigenen Leib erfahren. Ein hartes Stück Arbeit war ihr 33:31-Sieg vergangenen Samstag beim TV Fellbach jedenfalls.



"Wir haben uns ein bisschen schwer getan", gibt Catak im Rückblick zu. Gleichsam gibt er zu bedenken, dass Fellbach durchaus ein unangenehmer Gegner sei und keineswegs ein typischer Tabellenletzter. Da kann und muss man dann auch mal mit einem Sieg mit "nur" zwei Toren Vorsprung zufrieden sein, zumal im ersten Spiel nach ein paar Wochen Pause. "Ich bin einfach froh, dass wir das hinter uns haben", macht der TVS-Coach denn auch schnell einen Strich unter die Partie. Zumal das nächste Spiel schon vor der Tür steht - und durchaus eine Portion Extra-Brisanz in sich trägt. Heute Abend um 20.30 Uhr ist schließlich Derby-Time in der Rheintalhalle angesagt, der TuS Schutterwald gibt dann seine Visitenkarte ab. Es ist also ein großer Name, der da nach Sandweier kommt. Die ganz großen Zeiten der "Roten Teufel aus der Ortenau" sind allerdings länger schon vorbei. Der TuS ist gerade erst wieder in die Oberliga aufgestiegen. Beim Derby fehlen wird Nachwuchsspieler David Bonelli, der aufgrund der dünnen Personaldecke zu Saisonbeginn dem TVS ausgeholfen hatte und im Hinspiel beim Remis noch fünf Treffer erzielte. Ein typischer Aufsteiger sind die Schutterwälder freilich nicht. Dafür sind sie zu gut - und das sowohl individuell als auch mannschaftlich gesehen. "Die spielen eine überragende Saison", stellt TVS-Coach Catak mit Verweis auf die 19:15 Punkte, die die Gäste bereits gesammelt haben, fest. Rang sieben nehmen sie damit ein. Zuletzt gab es für die Schutterwälder einen 37:30-Sieg gegen den TSV Zizishausen. Dass dabei Tim Heuberger und Rene Wöhrle verletzt gefehlt haben, unterstreicht nur die Klasse des kommenden TVS-Gegners. Neben den beiden hebt Catak zudem Felix Zipf als besonderen Leistungsträger hervor. Elf Mal traf dieser gegen Zizishausen. Da scheint es aus Sandweierer Sicht angeraten, ein besonderes Auge auf den Rückraumshooter zu werfen. Eine Sonderbewachung wird Zipf laut Catak allerdings eher nicht bekommen. Vielmehr schwebt dem TVS-Coach eine kollektive Lösung des Problems vor. "Wir müssen das im Verbund regeln", sagt Catak. Das Rezept, das ihm diesbezüglich vorschwebt, ist das Erfolgsrezept schlechthin im Handball: In der Abwehr stabil und aggressiv. Nach vorne möglichst schnell und treffsicher. (ket)

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

Basketball: Derby in der Oberliga Baden-Baden (rap) - Für die Basketballfans in der Region ist am Samstagabend schon Bescherung: In der Oberliga kommt es zum Derby zwischen den United Colors Baden-Baden und Aufsteiger Rastatt Pioneers. Beide Teams benötigen den Sieg im Kampf um den Klassenerhalt (Foto: fuv). » Weitersagen (rap) - Für die Basketballfans in der Region ist am Samstagabend schon Bescherung: In der Oberliga kommt es zum Derby zwischen den United Colors Baden-Baden und Aufsteiger Rastatt Pioneers. Beide Teams benötigen den Sieg im Kampf um den Klassenerhalt (Foto: fuv). » - Mehr Rastatt

Derbyzeit in der Badenliga Rastatt (ti) - Derbyzeit ist in der Tischtennis-Badenliga angesagt. Die TTF Rastatt (Foto: fuv) empfanden zum Bezirksderby die Sportvereinigung Ottenau. Beide Mannschaften betrieben am vergangenen Wochenende mit guten Resultaten beste Eigenwerbung für das Duell. » Weitersagen (ti) - Derbyzeit ist in der Tischtennis-Badenliga angesagt. Die TTF Rastatt (Foto: fuv) empfanden zum Bezirksderby die Sportvereinigung Ottenau. Beide Mannschaften betrieben am vergangenen Wochenende mit guten Resultaten beste Eigenwerbung für das Duell. » - Mehr