Kampflos aufgeben ist keine Option

Zuletzt gegen Lüneburg und in Friedrichshafen. "Es reicht nicht, nur zwei Sätze die Leistung abzuliefern, gegen Frankfurt erwarte ich von meiner Mannschaft, dass sie voller Energie ins Spiel geht und bis zum letzten Ballwechsel ihre Stärken ausspielt."

Der Blick auf die Tabelle verbietet sich für die Bühler derzeit. Nach dem überraschenden 3:2-Sieg gegen Friedrichshafen ist Aufsteiger Eltmann inzwischen punktgleich mit den Bisons. Lediglich die Anzahl der Siege und das etwas schlechtere Satzverhältnis sorgen dafür, dass die Franken noch hinter den Badenern auf dem letzten Tabellenplatz stehen. In Bühl schrillen die Alarmglocken, vom Kampf um die Playoffplätze ist derzeit keine Rede, Siege sind wichtiger denn je. Mit den United Volleys aus Frankfurt wartet morgen (20 Uhr, Großsporthalle) aber erneut ein Gegner der etwas größeren Kragenweite. Die Hessen haben sich vor der Saison prominent verstärkt und unter anderem mit Masahiro Yanagida den früheren Publikumsliebling der Bisons an Bord geholt. Der japanische Außenangreifer zeigte zuletzt starke Leistungen und wird laut Verstappen von Spiel zu Spiel besser. Zuletzt sorgten 100 zumeist weibliche Fans, die Yanagidas Management zum Spiel gegen Eltmann eingeflogen hatte, für einen Leistungsschub. Yanagida glänzte mit starker Abwehrleistung und war zudem zweitbester Scorer seiner Mannschaft. Doch Yanagida ist nicht der einzige Star im Team der Gäste, mit dem Deutschen Tobias Krick, dem Belgier Matthias Valkiers, dem slowenischen Libero Toman Urban und dem kurzfristig verpflichteten Ewoud Gommans kann Frankfurts Trainer Stelio DeRocco auf eine ganze Reihe weitere Nationalspieler bauen. An Qualität mangelt es den Gästen also nicht. Etwas Hoffnung aufseiten der Bisons machen aber immerhin die Verletzungsprobleme der Hessen, die vor allem auf der Annahmeposition kaum Alternativen haben und sich genau deshalb mit Gommans verstärkten. "Vielleicht können wir da was machen und bringen einen zum Wackeln", hofft Verstappen, schiebt aber gleich nach, dass es nicht einfach sei, einen Nationalspieler aus der Fassung zu bringen. Kampflos aufgeben ist aber keine Option.

"Unser Ziel muss sein, konzentriert und voller Energie ins Spiel zu gehen." Frankfurt hat zwar eine starke Mannschaft, doch im Saisonverlauf zeigte sich auch dieses Team immer wieder mal anfällig. Niederlagen gegen die Netzhoppers, Rottenburg und vor allem Gießen belegen, dass in dieser Liga nichts unmöglich ist. Vor einer Woche gab es dann aber auch einen glatten 3:0-Sieg der Frankfurter gegen Eltmann, also gegen jene Mannschaft, die zur Wochenmitte Friedrichshafen schlug. Verstappen nimmt das aber gelassen: "Wir dürfen nicht auf den Gegner schauen. Entscheidend ist, dass wir selbst unsere beste Leistung abrufen. Vom ersten bis zum letzten Ballwechsel." Irgendwann klappe es dann auch mit den Punkten, vielleicht schon am Samstag gegen Frankfurt.