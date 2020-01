Favoritensieg oder Rebellion der Kleinen?

Als Ersatzcoach wird Sebastian Keller einspringen, der Routinier des Verbandsligisten, der ganz besonders motiviert ist, wie Hurle bereits durchblicken lässt: "Für Sebastian wird es der letzte Mittelbaden-Cup sein. Er wird nach der Runde seine Fußballschuhe an den Nagel hängen und befindet sich jetzt auf kleiner Abschiedstour. Daher will er unbedingt mit den Jungs den Pott verteidigen." Im vergangenen Jahr kombinierte sich der SVB in der Mörscher Keltenhalle zum Turniersieg - nach 33 langen Jahren des Wartens. Nun soll der Pokal im Idealfall gleich wieder auf den Mittelberg wandern. Keine Frage, der Verbandsligist ist sicherlich einer der Favoriten, doch Hurle warnt bereits vor den Aufgaben in der Gruppe B. Dort trifft der SVB auf den letztjährigen Finalgegner Rastatter SC/DJK, den Bühler Stadtpokalsieger SV Vimbuch und den FV Muggensturm (Wildcard). "In der Halle herrschen eigene Gesetze. Jede Mannschaft hat sechs bis acht gute Spieler, die in der Halle kicken können. Da ist es dann fast egal, ob man in der Verbandsliga, Bezirksliga oder Kreisliga kickt", sagt Hurle, der besonders den FVM auf der Rechnung hat. Morgen sei es vor allem wichtig, "dass sich niemand verletzt und es ein faires und schönes Turnier wird", so der SVB-Trainer, der sich "natürlich sehr freuen würde, wenn wir den Titel verteidigen".

An den Cupsieg denkt Marco Götz derweil noch nicht. Der dritte Vorsitzende des Landesligisten FV Würmersheim, der dieses Jahr das Hallen-Highlight veranstaltet, freut sich bereits auf "zwei tolle Derbys in der Gruppenphase". Der FVW bekommt es in der "Hardt"-Gruppe A nämlich mit dem FV Steinmauern (Dritter bei den Hardtmeisterschaften) und Phönix Durmersheim (Wildcard) zu tun. Als Favorit geht der Landesligist VfB Bühl ins Gruppenrennen. "In die K.o.-Phase wollen wir aber schon einziehen", sagt Götz.

Apropos Rennen: Matthias Frieböse, der Trainer des SV 08 Kuppenheim, ist heute mit einigen seiner Sp ieler beim wohl legendärsten Skirennen der Welt - der Streif in Kitzbühel. Ob der SV 08 morgen ähnlich rasant unterwegs sein wird wie Thomas Dreßen heute in den Alpen? "Wir wollen schon ins Viertelfinale einziehen und dann so weit wie möglich kommen. Das ist schon unser Anspruch", versichert Frieböse, der aber auch einschränkt: "Wenngleich wir durch unseren Ausflug sicherlich nicht in der Favoritenrolle sind." Betreuen wird die 08-Truppe morgen Andy Brandenburg vom Bezirksligateam, angeführt wird die junge Wörteltruppe vom erfahrenen An-



dreas Weisgerber.

In der Gruppe C wartet auf die Schwarz-Blauen aber gleich mal Schwerstarbeit, erwischte der Verbandsligist mit den beiden Landesligisten Loffenau und Sinzheim sowie dem FC Lichtental (Baden-Badener Stadtmeister) die wohl ausgeglichenste Gruppe.

Das Salz in der Mittelbaden-Suppe sind schon seit jeher die niederklassigen Teams, die für Favoritenstürze sorgen und in der Cup-Historie schon teils sensationell den Titel abräumten. Erinnert sei an dieser Stelle nur an den Obertsroter Coup 2010 oder an Croatia Gaggenau 1997. Ob dieses Jahr die Zeit reif ist für ein Überraschungsteam? Der B-Ligist OSV Rastatt jedenfalls überzeugte bereits bei der Rastatter Stadtmeisterschaft und darf sich in Gruppe D gleich mit drei Großen der Zunft messen: Verbandsligist 1. SV Mörsch sowie den Landesligisten FV Ottersweier und RW Elchesheim. "Für uns ist es schon ein Highlight, dabei zu sein", erklärt OSV-Coach Slavo Lazic. "Wir sind ein bisschen in der Außenseiterrolle", sagt er und lacht herzhaft: "Aber in der Halle weiß man nie, da ist alles möglich. Wir werden einfach unser Bestes geben und versuchen, konkurrenzfähig zu sein und jede Sekunde genießen."

BT begleitet Event



per Liveticker



Geht es nach Patrick Anstett, ist der Gruppensieg aber für seinen 1. SV Mörsch reserviert. "Wir haben eine gute Truppe am Start und wollen uns in der Gruppe als Erster durchsetzen. Im Optimalfall wollen wir das Turnier auch gewinnen", erklärt der SVM-Coach, der im Sommer seine Zelte in der Sandgrube abbrechen wird. Da wäre der BT-Mittelbaden-Cup ein nettes Abschiedsgeschenk.

Doch neben dem prestigeträchtigen Pott lobt der Hauptsponsor, die Volksbank Baden-Baden Rastatt, wieder Geldpreise in Höhe von knapp 2 000 Euro aus. Natürlich werden auch der beste Torhüter und Spieler sowie der treffsicherste Schütze ausgezeichnet. Das Badische Tagblatt begleitet den Budenzauber per Liveticker unter www.badisches-tagblatt.de.

Der 39. BT-Mittelbaden-Cup verspricht morgen Spannung, 16 Teams kämpfen ab 10 Uhr um den Pott. Und wer weiß, vielleicht "schleppt" sich Johannes Hurle so gegen 17.50 Uhr dann doch von den Zuschauerbänken - um seinem "Ersatzmann" Sebastian Keller zur Titelverteidigung zu gratulieren.