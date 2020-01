Ein erstes 'Endspiel' für die Baden Rhinos

Gaggenau



Spvgg Ottenau ist voll im Soll Gaggenau (red) - Die Tischtennis-Badenliga befindet sich derzeit in der Winterpause. Zeit also, um eine Zwischenbilanz zu ziehen und die Hinrunde Revue passieren zu lassen. Während die TTF Rastatt im Abstiegskampf stecken, ist die Spvgg Ottenau mit Platz vier voll im Soll (Foto: fuv).