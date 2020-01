Richtungweisendes Nachbarschaftsduell

Mit dem Nachbarschaftsduell "steht beiden Mannschaften ein interessantes und richtungweisendes Spiel ins Haus", weiß Panthers-Coach Christian Kohlbecker , was die Stunde geschlagen hat. Er legt sich sogar fest: "Für den Verlierer ist die Saison so gut wie gelaufen." Die Vorzeichen stehen eher günstiger für die Hausherren. Während die Panthers zuletzt nicht überzeugt haben und obendrein vom Verletzungspech verfolgt sind, hat die HSG nach einem verhaltenen Rundenstart zuletzt immer besser aufgespielt. Mit nun vier Siegen in der Liga in Folge und dem Einzug ins Bezirkspokalfinale im Rücken mangelt es Magnus Ungers Team gewiss nicht an Selbstbewusstsein.

Und auch im neuen Jahr zeigte man sich bisher mit je einem ungefährdeten Sieg im Pokalwettbewerb und im Ligabetrieb in guter Frühform. In Sachen Abwehrarbeit müsse man allerdings zulegen, um auch heute Abend die Punkte in Forbach zu behalten, meint Unger. "Vor allem die Rückraumspieler von Gaggenau müssen wir besser in den Griff bekommen", betont der Trainer. Gelinge es, eine stabile Abwehr zu stellen, dann sollte ein Sieg und damit die Revanche für die Hinspielniederlage "auf jeden Fall möglich" sein. An Siegeswillen werde es ohnehin nicht mangeln. Zumal man, so Unger, den Nachbarn durch einen Sieg vorerst auf Abstand halten und sich selbst im oberen Tabellendrittel festsetzen könnte.

Sein Gegenüber Christian Kohlbecker sieht den Schlüssel zum Sieg darin, dem starken Umschaltspiel der HSG mit einer eigenen schnellen Rückwärtsbewegung entgegenzuwirken, um Tempogegenstöße zu vermeiden. Ebenso gelte es, möglichst wenig Fehler im Angriff zu produzieren. Der Panthers-Dompteur rechnet mit einer Partie auf Augenhöhe: Die bessere Tagesform, der größere Wille und das notwendige Spielglück könnten laut Kohlbecker für den Ausgang der Partie ausschlaggebend sein.

Für die Panthers-Reserve (7:15) geht es morgen zur SG Steinbach/Kappelwindeck III (0:20). Die Gastgeber zieren noch ohne Pluspunkte das Tabellenende - und das soll aus Sicht der Thomä-Schützlinge auch so bleiben. Zumal sich der Aufsteiger mit einem Auswärtssieg weiter vom Tabellenende absetzen könnte. "Wir müssen wie im Hinspiel das Tempo hochhalten und den Gegner unter Druck setzen", fordert Thomä. Hier sei die SG anfällig. Beim Schlusslicht sind Wille und Kampfbereitschaft noch intakt, doch es fehlt einfach ein wenig die spielerische Klasse. "Vielleicht können wir die Panthers dennoch ein bisschen nerven", hat man sich im Lager der Rebland-SG noch nicht aufgegeben. Das dritte Spiel am Wochenende bestreiten die TS Ottersweier II (9:11) und der TuS Memprechtshofen (11:11). Die Gäste überraschten vergangene Woche mit einem Sieg gegen Tabellenführer HSG Hardt und wollen diesen Flow nun morgen Abend ausnutzen. (mabu)