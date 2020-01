Rhinos trotzt Strafzeitenflut mit großem Kampf

Der Auftakt verhieß Schlimmes. Das Eröffnungsbully wurde gespielt, genau 26 Sekunden waren absolviert, als Jonathan Koch sogleich wieder die Kabine aufsuchen konnte. Nach einem Ellbogencheck an der Bande war für ihn die Schlüsselpartie der Eishockey-Regionalliga Südwest gegen Tabellennachbar Eisbären Heilbronn schon beendet. Die Blutspur, die er hinterließ, hatte zudem eine Fünf-Minuten-Strafe zur Folge. Wenig deutete in der hyperhektischen Startphase darauf hin, dass 60 Minuten später Ehrenrunden auf Seiten des ESC Hügelsheim angesagt waren. Mit dem 6:2-Heimsieg verschafften sich die Spargeldörfler eine gute Ausgangsposition vor den letzten vier Hauptrundenspielen.

"Wir haben uns in Unterzahl warmgespielt. Überraschend war ja, wenn wir im ersten Drittel mal fünf gegen fünf waren", traf ESC-Trainer Richard Drewniak in seiner Analyse den Nagel auf den Kopf. Am Ende standen 51 Strafminuten für seine Schützlinge zu Buche, die Gäste kamen gerade mal auf 16. Doch eine geschlossene Teamleistung mit großen kämpferischen Tugenden ließ die Strafzeitenflut an den Gastgebern folgen- und schmerzlos vorbeiziehen. Glücklicherweise zählt das Überzahlspiel auch nicht zu den Stärken der Gäste, deren Gäste- und frühere Rhinos-Coach Pavol Jancovic deshalb auch bilanzierte: "Wer gleich dreimal bei einer 5:3-Überzahl nicht trifft, kann auch nicht gewinnen."

"Wir haben uns richtig reingekämpft, Schüsse geblockt, den Gegner bearbeitet. Ich liebe es, Unterzahl zu spielen, es macht mir Riesenspaß. Vor allem, wenn es so gut läuft", war Unterzahl-Spezialist Andy Mauderer hellauf begeistert. Mauderer, im ersten Heimduell mit Heilbronn Ende November noch der Pechvogel, war auch hauptverantwortlich für den umjubelten Heimsieg, als ihm bei einer der Unterzahlsituationen bei einem schnellen Break das Führungstor gelang (14.). Auch der schnelle Ausgleich durch Eisbären-Neuzugang Wagner (16.) schockte die Moral der hart arbeitenden Hügelsheimer am Samstagabend nicht. Mauderer: "Zum ersten Mal in dieser Saison sind wir danach nicht eingebrochen."

Drewniak verteilte folglich ein Kollektivlob: "Alle haben sich zerrissen. Wir hatten zuletzt eine schwierige Zeit, doch genau so ein Spiel brauchten wir in dieser Phase." Neben der Kräfte raubenden Maloche in steter Unterzahl streuten seine Jungs bisweilen auch schöne Kombinationen aufs Eis. Eine davon vollendete Simon Klemmer (19.), Sascha Göths 3:1 sieben Sekunden vor dem zweiten Drittelende kam genau zum richtigen Zeitpunkt.

Als es im Schlussabschnitt bis auf zwei Ausnahmen auch endlich gelang, von der Strafbank fern zu bleiben, kamen die Rhinos auch in einen guten Spielfluss und befeuerten Gästegoalie Hare. Doch auch der Kanadier war gegen Noel Johnsons Schlagschuss machtlos (43.). Nach Wagners Anschluss (45.) machte Graham Brulotte mit seinen zwei Treffern, davon eines bei einer 4:6-Unterzahl, als die Gäste Hare zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis nahmen, alles klar (56., 57.). Beim Schlussjubel war Koch wieder dabei. Im Gegensatz zu seinen Kollegen durfte er einen geruhsamen Abend verbringen.