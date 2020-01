Rastatter Frauen starten erfolgreich in die Rückrunde

Baden-Baden

BT-Cup: Gruppen ausgelost Baden-Baden (rap) - Die Gruppen sind ausgelost, der 39. BT-Mittelbaden-Cup, der am kommenden Sonntag in der Gymnasium Sporthalle in Durmersheim stattfindet, kann steigen. Titelverteidiger Bühlertal trifft in Gruppe B auf den letztjährigen Finalgegner RSC/DJK (Foto: Vetter).

Bühl

Bisons: Erneut gegen Herrsching Bühl (red) - Die Chance auf Revanche für das Aus im Pokal-Viertelfinale gegen den TSV Herrsching am Mittwoch bietet sich den Volleyball Bisons Bühl bereits am Samstag im Ligaalltag. Um aber einen Sieg einzufahren, muss das Verstappen-Team an paar Stellschrauben drehen (Foto: toto).

Bühl

Bisons liefern großen Kampf Bühl (red) - Die Bühler Bundesliga-Volleyballer haben ihr erstes Heimspiel der neuen Saison gegen den VfB Friedrichshafen mit 1:3 verloren, dem Meisterschaftskandidaten dabei aber einen großen Kampf geliefert. Vor allem im ersten Durchgang spielten die Bisons groß auf (Foto: toto).

Bühl

TV Bühl bietet lange Paroli Bühl (ott) - Erfolgreicher als erwartet war die erste Auswärtsbegegnung der Bühler Turner in der 2. Bundesliga. Die Aufsteiger feierten in Monheim ihren ersten Gerätesieg und turnten trotz der 30:47-Niederlage auf Augenhöhe mit dem erstligaerfahrenen Verein (Foto: ott).