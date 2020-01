Feiner Kerl mit Ladehemmung

Frauenkirche, Semperoper, das Blaue Wunder - einige der Sehenswürdigkeiten, die zum Standardprogramm der jährlich zwei Millionen Dresden-Touristen gehören, hat sich Marco Terrazzino schon angeschaut. "Ich hatte vorab schon gehört, dass Dresden sehr schön sein soll. Mittlerweile habe ich mich mit meiner Frau davon überzeugt, dass das stimmt", sagt er.

Dafür, dass sich der Deutsch-Italiener nach seinem Wechsel vom SC Freiburg zu Dynamo Dresden schnell akklimatisiert hat, ist beim Tabellenletzten der Zweiten Liga auch Mittelfeldspieler Patrick Ebert verantwortlich. "Er meldet sich gefühlt einmal in der Stunde bei mir", lacht "Terra", der beim SC zusammen mit Kumpel Vincenzo Grifo als Stimmungskanone im Kader galt. Sportlich blieb der 28-Jährige zuletzt allerdings außen vor. Nach einer Innenbandverletzung zu Saisonbeginn berücksichtigte ihn Trainer Christian Streich nicht mehr. "Dass man als Offensivspieler an Effizienz gemessen wird, verstehe ich auch zu 90 Prozent", sagt der 28-Jährige. Als Kreativspieler, der "für die spielerischen Elemente auf dem Platz zuständig" ist und "Mitspieler in Szene setzt", sei er zuletzt unterm Radar geflogen. "Ich bin vielleicht auch als Spielertyp nicht die Idealbesetzung von Streich", ahnt er.

Als Teenager galt der flinke, technisch versierte Offensivmann, der bis zur U 20 alle Jugend-Nationalmannschaften durchlief, als Riesentalent. Doch dann kam die Karriere nicht ganz so wie erhofft in Fahrt. In Hoffenheim war der Schritt in die erste Mannschaft zu groß, beim KSC lief es besser, doch selbst in der Saison 2011/2012, in der Terrazzino auf 25 Einsätze kam, traf er nur zwei Mal. Es folgten die Stationen Bochum, erneut Hoffenheim und zwei Mal Freiburg. Dass er bei 73 Einsätzen in der ersten Liga nur auf vier Tore kam, sehen viele als das große Manko des feinen Fußballers, der mit den alten Kollegen aus der Jugend beim VfL Neckarau, darunter Manuel Gulde (Freiburg) und Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), eine Chat-Gruppe unterhält, in der stets Hochbetrieb herrscht.

Einen hat Terrazzinos geringe Trefferquote allerdings nicht davon abgehalten, energisch um dessen Wechsel nach Dresden zu buhlen. Dynamo-Coach Markus Kauczinski, der zu KSC-Zeiten schon sein Trainer war und über all die Jahre Kontakt zu Terrazzino gehalten hatte. "Er ist als Typ einfach klasse, geradeheraus und direkt", lobt der Fußballlehrer. "Du kannst jede Menge Spaß mit ihm haben." Mit Terrazzino kamen die beiden Stürmer Patrick Schmidt (Heidenheim) und Godsway Donyoh, dafür ging der mit sechs Toren beste Torschütze Moussa Koné nach Nîmes, Josef Husbauer von Slavia Prag und Ondrej Petrak (1. FC Nürnberg) sollen die Defensivzentrale verstärken.

Alles in allem hat Dynamo im Winter also noch mal kräftig investiert. Beim mit 1:3 verlorenen Test gegen den VfB Stuttgart stand Terrazzino in der Startelf - das dürfte auch morgen (20.30 Uhr) so sein, wenn es gegen den KSC geht, der sich im Winter ebenfalls mit einem ehemaligen Freiburger, Jérôme Gondorf, verstärkt hat. Eine gute Wahl, wie Terrazzino findet: "Der KSC könnte mit ihm zukünftig sicher etwas flexibler agieren, da er auch mit dem Ball gut umgehen kann."

Wie sich das Dresdener Spiel entwickeln wird, hat Terrazzino derweil schon vor dem ersten Training mit den neuen Kollegen gewusst: "Wir sollen keine sinnlosen langen Bälle schlagen und mutig nach vorne spielen. Aber die defensive Ordnung ist Kauczinski heilig - das war schon in Karlsruhe so." Apropos: Terrazzino bestätigt, dass auch der KSC im Winter Interesse an seiner Verpflichtung hatte. Das sei allerdings eher unverbindlich gewesen. "Kein Verein hat sich so um mich bemüht wie Dresden. Das hat mir sehr imponiert."