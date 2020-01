Eifrige Medaillensammler

Über einen Doppelsieg freuen konnte sich Stefan Gerber vom TV Bühlertal. Der M35-Athlet setzte sich über 400 Meter in 55,46 Sekunden und über 800 Meter in 2:04,71 Minuten erfolgreich gegen die Konkurrenz durch. Nach zwei Hallenrunden hatte er mehr als eine Sekunde Vorsprung auf den Vizemeister, über die doppelte Distanz waren es zwei.

Bei den Frauen waren die Teilnehmerfelder deutlich schwächer besetzt. Julia Bossert (SCL-Heel Baden-Baden) belegte über 400 Meter in 74,03 Sekunden und über 800 Meter in 2:49,35 Minuten jeweils den ersten Platz. Ebenfalls zwei Mal Gold bekam Christina Lipps vom TV Haueneberstein bei den Seniorinnen W70. Die 60 Meter gewann sie in 10,78 Sekunden und beim Weitsprung erreichte sie 2,99 Meter. In der Klasse W40 entschied Sylvia Schmieder bei ihrem ersten Start im Trikot des TV Bühl die 3 000 Meter in 10:59,18 Minuten für sich.

Michael Winter (SCL-Heel) gewann bei den Jung-Senioren M30 die Silbermedaille im Hochsprung mit 1,72 Meter und Bronze über 60 Meter Hürden in 9,40 Sekunden. Gold im Hürdensprint erlief sich Björn Maier (SR Yburg Steinbach) in der Klasse M45 in 9,12 Sekunden. Über 200 Meter landete er in 26,74 Sekunden auf dem Bronzerang. In der gleichen Altersklasse sicherte sich Salvatore Corriere (TV Bühl) den Titel über 3000 Meter in 10:22,20 Minuten. Den Sieg holte sich auch Arno Hamaekers (LAG Obere Murg) über 60 Meter der Klasse M80 in 11,29 Sekunden. Zudem belegte er Rang drei im Kugelstoßen mit 9,04 Meter.

Silber und Bronze mit nach Hause nehmen konnte Joachim Weber (Rastatter TV). In der Klasse M60 wurde er Vizemeister über 400 Meter in 66,15 Sekunden und Dritter über 200 Meter in 29,45 Sekunden.

Bronze bekam auch Willi Späth (LAG Obere Murg) für seine 9,67 Sekunden über 60 Meter der Männer M70.

Zwei Bronzemedaillen für den SCL-Heel Baden-Baden gab es durch Marcus Siegle (M55) in 8,40 Sekunden über 60 Meter und durch Birgit Marzluf (W50) über 3 000 Meter in 12:25,79 Minuten. Siegle schrammte zudem als Vierter über 200 Meter in 27,88 Sekunden ebenso knapp an Edelmetall vorbei wie Joachim Speck (TG Ötigheim; M50) als Vierter über die Hallenrunde in 27,13 Sekunden. (rawo)