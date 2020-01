Zwischen Barcelona und Darmstadt

Es sind ebenso klare wie erfreuliche Worte, die der 31-Jährige vor der heutigen Partie bei Dynamo Dresden (20.30 Uhr) da an die Medienschaffenden richtet, wobei es natürlich nicht nur um die guten Gefühle geht, die sich bei Gondorf in den vergangenen Tagen eingenistet haben, sondern schon auch um Fußball, deshalb haben KSC-Trainer Alois Schwartz und Sportdirektor Oliver Kreuzer den defensiven Mittelfeldspieler ja mindestens bis Saisonende vom SC Freiburg ausgeliehen. "Jérôme soll seine Erfahrung einbringen und die Mannschaft führen", fasst Schwartz seine Erwartungen an den Neuen zusammen. Es ist nur ein kurzer Satz, aber es steckt eine große Aufgabe und wohl auch eine ganze Menge Arbeit dahinter.

Gondorf ist sich dessen bewusst - und er traut sich den Job allemal zu, jedenfalls hinterlassen seine Worte diesen Eindruck. "Natürlich verkörpere ich einen anderen Spielstil", sagt er zum Beispiel. "Das heißt aber nicht, dass wir jetzt anfangen, wie Barcelona von hinten raus zu spielen", fügt er an. Vielmehr müsse man sehen: "Was haben wir für Qualität? Was gibt der Kader her?"

Passend zu diesen beiden Fragen ist es ganz gut, dass Gondorf neben dem FC Barcelona noch einen zweiten Fußballklub in seinen Ausführungen erwähnt. Er tut das in Verbindung mit den Grundtugenden, die es abzuliefern gelte, nämlich "Kampf, Leidenschaft und Wille". "Das", so lässt er wissen, "kenne ich noch aus meiner Zeit in Darmstadt. Dementsprechend habe ich mich hier auch gleich eingefunden."

Es ist gut, dass er diesen Satz sagt. Darmstadt ist dem KSC schließlich deutlich näher als Barcelona. Und Gondorf auch. In Barcelona hat er nie gespielt, bei den "Lilien" indes schon. 2013 war er zu ihnen gewechselt - und wurde Teil dieses Wunders, das die Darmstädter binnen zweier Spielzeiten von der 3. in die 1. Liga führte. Trainer war Dirk Schuster, der ehemalige KSC-Star. In Karlsruhe steht dessen Name noch heute für Ackern und Rackern. Nicht anders war es in Darmstadt, nur dass Schuster mittlerweile Trainer geworden war. Gondorf war einer der maßgeblichen Leistungsträger in Schusters Team. Den Ruf, ein "Mentalitätsspieler" zu sein, erwarb er sich dort. "Der, der immer spielt", nannte ihn die FAZ zudem. Mehr noch. "Er stand immer stilprägend für das Arbeitsethos der Lilien und reicherte diesen mit seinen technischen Fertigkeiten an."

Darmstadt war wohl die schönste Zeit in Gondorfs Profileben. 62 Bundesligaspiele absolvierte er für die Hessen. Danach, bei Werder Bremen, lief es nicht mehr so rund. Auch später beim SC Freiburg nicht, bzw. nur in seiner ersten Saison. In der zweiten, der aktuellen, absolvierte Gondorf, auch zurückgeworfen durch Verletzungen, lediglich zwei Spiele für die Breisgauer. Nicht zuletzt deswegen ist er jetzt wieder beim KSC gelandet, wo er zwischen 2005 und 2007 schon in der Jugend kickte. Markus Kauczinski war damals sein Trainer. Lars Stindl einer seiner Mitspieler.

Es ist also auch ein zurück zu den Wurzeln für den gebürtigen Karlsruher - und das gleich in doppelter Hinsicht. Zum einen ist er wieder im heimischen Wildpark gelandet. Zum anderen soll er dort genau das machen, was ihn einst in Darmstadt zu einem gestandenen Bundesligaspieler hat werden lassen: Voran gehen. Führen. Dreh- und Angelpunkt sein. Und natürlich das Arbeitsethos der Badener mit seinen technischen Fertigkeiten anreichern.

"Eine gewisse Stabilität", so sagt es Gondorf selbst, möchte er in die Mannschaft bringen. Ein Plus an Variabilität, nicht zuletzt an taktischer, erhofft sich zudem der Trainer. "Bislang hat Marvin Wanitzek die Verantwortung im Spiel nach vorne ja fast alleine getragen. Jetzt haben wir in Jérôme einen zweiten Spieler, der das kann", hat Schwartz gerade im BT-Interview gesagt. Vor allem Wanitzek, das ist sich der Coach sicher, könnte von Gondorf profitieren, nicht zuletzt weil er von der Last befreit wird, das KSC-Spiel allein initiieren zu müssen.

Gondorf ist sich auch dieser Aufgabe bewusst. "Ich hoffe, dass ich Marvin, aber auch andere, auf ein anderes Level bringen kann", sagt er mit dem Selbstbewusstsein von 110 Bundesligaspielen. Im Kampf gegen den Abstieg kann das nur hilfreich sein.