150 Millionen im Ausnahmezustand

"Suche Super-Bowl-Ticket, biete lebenslange kostenlose Zahnbehandlung": Seltsam anmutende Anzeigen wie diese sind nicht selten, wenn das ganze Land schon Tage vorher verrückt spielt. Wobei ein Dentist verglichen mit dem Durchschnittsbürger schon mal 5 000 Dollar oder mehr für eines der heiß begehrten Tickets hinblättern kann.

Mehr als 150 Millionen Amerikaner werden sich das US-Sportspektakel Nummer eins wieder anschauen, weltweit sollen etwa 800 Millionen Menschen in mehr als 200 Ländern die finale Schlacht im Namen des ovalen, schweinsledernen Eis zu bisweilen nachtschlafender Zeit verfolgen. In Deutschland steigt ProSieben um 0.30 Uhr ein. Kult-Moderator Patrick Esume wird ausgeschlafen sein und die deutschen Fans gewohnt informativ und unterhaltsam über die Taktiken und Spielzüge, Tricks und Kniffe aufklären.

Der übertragende US-Sender Fox hat alle 77 Werbeplätze längst verkauft, für 30-Sekunden-Spots sollen bis zu 5,6 Millionen Dollar fließen. 2018 übertrug NBC und kassierte rund 500 Millionen Dollar für die Werbefilmchen, die in Endlosschleife in den auf die Sekunde getimten Spielunterbrechungen eingestreut werden.

Konzerne weltweit reißen sich darum, auf dem US-Markt ins rechte Bild gesetzt zu werden. So lädt Hyundai seinen Spot mit Starpower auf. Neben den Schauspielern Chris Evans und John Krasinski treten Ex-Baseball-Star David Ortiz oder die Komödiantin Rachel Dratch auf. US-Autogigant General Motors nutzt den "Heimvorteil" natürlich gnadenlos aus. Gleich mehrere Marken will GM während des Spiels präsentieren, Basketball-Superstar LeBron James wurde zudem als sportliche Werbelokomotive verpflichtet.

Wenn Fox sendet, darf der wichtigste Amerikaner natürlich nicht fehlen. US-Präsident Donald Trump wird in seinem Haus- und Hofsender in einem Spot für seine Wiederwahl im November werben.

"America first" gilt auch für die erste Protagonistin der knapp halbstündigen Halbzeitshow. Während in der Vergangenheit Rockgrößen wie die Stones oder Aerosmith den Super Bowl als perfekte Einheizer-Show für folgende ausverkaufte Welttourneen nutzten, wird diesmal vermehrt auf den perfekten Hüftschwung gesetzt. Wer könnte sich da besser eignen als Jennifer Lopez, die mindestens so gut schauspielern wie singen kann? "Seit ich Diana Ross während der Show 1996 in den Himmel fliegen sah, habe ich davon geträumt, beim Super Bowl aufzutreten. Er ist eine große Sache", wird everybody's darling der US-Haushalte zitiert.

Begleitet wird sie von Latina-Diva Shakira ("Waka Waka"), die sich an ihrem 43. Geburtstag vor dem gigantisch großen Publikum mindestens genauso ins Zeug legen wird. "Wir werden die Show unseres Lebens abliefern", versprach die Kolumbianerin schon mal vollmundig.

Die beiden Schönheiten sollten nur aufpassen, dass ihnen nicht wie einst Janet Jackson für einige Sekunden das Oberteil verrutscht, was damals einen Skandal erster Güteklasse auslöste. Spätestens dann werden nämlich offenherzige, tiefenentspannte Amerikaner zu ganz prüden Puritanern.

Die Quarterback-Topstars Patrick Mahomes, der den Chiefs nach 1970 den lang ersehnten zweiten Titel bescheren will, und Jimmy Garoppolo, der die 49ers zum se chsten Triumph führen soll, sowie die anderen Gladiatoren werden sich also anstrengen müssen, um als die wahren Helden das Stadion in Miami mit der glitzernden Vince-Lombardi-Siegertrophäe zu verlassen.

"Gewinnen ist nicht





alles, es ist das Einzige"



Trotz dem bis zur Schmerzgrenze aufgeblähten Pomp entscheiden letztlich sie, wer an diesem verdammt wichtigen Sonntag das US-Sportheiligtum in guter Erinnerung behält. Der legendäre Vince Lombardi, Vorbild aller NFL-Trainer, brachte es einst auf den Punkt. "Gewinnen ist nicht alles, es ist das Einzige."