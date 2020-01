"Wer pfeift, ist gut"

Für Lutz Wagner ist die Sache ziemlich klar: In der 1. Liga pfeifen kann jeder, fast jeder jedenfalls. "Mindestens 3 000 Schiedsrichter in Deutschland könnten ein Bundesligaspiel leiten", sagt Wagner - und sorgt damit zumindest kurz für Erstaunen im Saal, gerade so lange, bis er seine Feststellung mit einer nicht unbedeutenden Einschränkung versieht: "Wenn die Heimmannschaft drei Minuten vor Spielende mit 3:0 führt." Ganz anders, das schiebt der Mann, der hörbar aus dem Taunus und somit aus dem Hessenland kommt, nicht minder flott nach, sei der Fall indes gelagert, wenn dem nicht so ist, der Gastgeber kurz vor Schluss mit 0:1 im Hintertreffen liegt und das Stadion so richtig vor sich hin brodelt. Dann, so Wagner, blieben von den rund 58 000 aktiven Unparteiischen, die es derzeit in Deutschland gibt, nur noch wenige übrig, die der Situation gewachsen seien. "Die gilt es rauszufiltern", stellt der 56-Jährige fest. Ganze 26 sind es aktuell, die 1. Liga pfeifen dürfen.

Lutz Wagner weiß, wovon er da spricht. Zum einen hat er selbst 197 Bundesligaspiele geleitet, zum anderen ist er seit dem Ende seiner aktiven Karriere 2010 als Spielbeoachter, Coach und DFB-Schiedsrichter-Lehrwart tätig. "Regelpapst" wird er bisweilen genannt. Am Dienstagabend war er just in dieser Funktion als Referent bei der Halbzeittagung der Schiedsrichtervereinigung Baden-Baden im katholischen Gemeindehaus St. Johannes in Ottersweier zu Gast. Gute 70 Minuten plauderte Wagner vor rund 200 Schiedsrichtern aus dem Bezirk aus dem Nähkästchen der Profischiedsrichterei und stellte ganz nebenbei unter Beweis, dass Regelkunde verdammt viel Spaß machen kann.

"Bei Zweifel



nicht pfeifen"



Dabei ging es Wagner keineswegs darum, eine Trennlinie zwischen den Unparteiischen im Amateur- und jenen im Profibereich zu ziehen, ganz im Gegenteil. "Wer pfeift, ist gut", lautete seine Botschaft, auch diese versah er mit einem Zusatz: "Wer Bundesliga pfeift, ist ausgezeichnet." Vergleichen kann man beides wohl nur bedingt - zumindest in manchen Bereichen. Gerade was Vor- und Nachbereitung einer Partie anbelangt, das wurde mehr als deutlich, handelt es sich durchaus um zwei Welten. Zahlreiche Videosequenzen zur Vorbereitung auf ein Spiel sowie ausführliche Beobachtungs- und Coachinggespräche danach, wie sie für Referees in der Bundesliga Usus sind, gibt es für jene in den Amateurligen schließlich nicht. "Das ist mit einem normalen Hobby nicht zu vergleichen", sagte Wagner zum Aufwand eines Bundesligaschiedsrichters.

Auf der anderen Seite, das ist dem DFB-Lehrwart nicht minder wichtig zu erwähnen, gibt es eine ganze Reihe an Parametern, die alle Schiris, von der Kreisklasse bis hinauf zur Bundesliga, betreffen. Es geht schließlich immer um Fußball - und um die Regeln, nach denen er gespielt wird. Soll heißen: Verändert sich das Spiel und seine Regeln, müssen sich die Unparteiischen aller Klassen darauf einstellen.

Dabei sparte Wagner in seinem Referat weder an interessanten Videosequenzen aus nahezu allen europäischen Ligen, die ihm als Fallbeispiele für bestimmte Regeln und deren Auslegung dienten, noch an allgemeingültigen Grund- und Lehrsätzen. "Jeder muss das ABC beherrschen, also die Regeln", war einer davon. "Regel 18 lautet: Die 17 Regeln, die es gibt, gilt es richtig auszulegen", ein anderer. So mancher dieser Wagner-Sätze durfte durchaus als sanfter Tipp vom Profi gewertet werden, etwa wenn er feststellte: "Bei Zweifel nicht pfeifen", "Wenn ihr Kompetenz habt, dann strahlt sie auch aus", oder "Wer nah am Geschehen ist, schafft Akzeptanz."

Bei der Umsetzung all dessen müsse man laut Wagner, "manchmal auch clever sein". Auch dafür hatte der Hesse ein Beispiel parat, das zudem typisch ist, wie unterhaltsam er den nicht nur für Schiedsrichter lehrreichen Abend gestaltete: "Wenn ich zu einem Spieler sage, beim nächsten Mal siehst du rot, dann ist das dumm von mir, weil ich mich damit selbst unter Druck setze. Cleverer ist es, den Spieler zu sich zu rufen und zu sagen: Vorsicht Freundchen, beim nächsten Mal lass ich mir was ganz Besonderes für dich einfallen. Wenn er dann fragt, was, antworte ich nur: Das wirst du dann schon sehen."