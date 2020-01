Die Lage spitzt sich weiter zu

Der KSC, der damit einem Konkurrenten im Abstiegskampf die Punkte überlassen musste, muss nun am Samstag gegen Holstein Kiel unbedingt gewinnen, um im Kampf gegen den Abstieg nicht weiter ins Hintertreffen zu geraten. Prächtige Laune hatte hingegen Markus Kauczinski, der seit Dezember bei Dynamo das Sagen hat. Die Aufbruchstimmung, die der langjährige KSC-Coach an der Elbe so früh wie möglich entfachen wollte, stellt sich also tatsächlich nach dem ersten Heimspiel des Jahres 2020 ein.

Im Tor der Badener stand derweil wie in der Hinrunde Benjamin Uphoff, der sich in der Wintervorbereitung ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Marius Gersbeck geliefert hatte. Letztlich sprach der KSC-Trainer, der bis zuletzt ein Geheimnis um seine Entscheidung gemacht hatte, dem langjährigen Stammtorwart also trotz zweier Fehler vor der Winterpause wieder das Vertrauen aus. Vor allem wohl, weil Uphoff in den vergangenen dreieinhalb Jahren oft einer der Besten in seiner Mannschaft war und seine Degradierung für Unruhe in Mannschaft und Umfeld hätte sorgen können. "Ein Torwart braucht Vertrauen", hatte Schwartz bereits am Montag gesagt - und mit seiner Entscheidung, die er den Torhütern am Dienstagabend mitgeteilt hatte, dementsprechend gehandelt.

Abgezeichnet hatte sich entgegen, dass Dirk Carlson auf der linken Mittelfeldseite beginnen würde - der Luxemburger hatte in den vergangenen Wochen Marc Lorenz von dessen angestammter Position verdrängt und spielte in der Reihe vor Linksverteidiger Damian Roßbach. Auffallender war allerdings eine andere Personalie: Der aus Freiburg zum KSC gekommene Jérôme Gondorf zeigte in seinem ersten Spiel für die Badener eine starke Partie, in der er so gut wie alle Defensivzweikämpfe gewann und sich immer wieder in das allerdings eher schemenhafte Karlsruher Angriffsspiel einschaltete. So war es wohl kein Zufall, dass sein 30-Meter-Schuss, der am rechten Pfosten vorbeiging, die einzige Karlsruher Chance im ersten Durchgang war (28.).

Die Gastgeber hatten im Winter noch mal weit über 2,5 Millionen Euro in sechs Neuzugänge investiert, von ihnen standen Patrick Schmidt und Terrazzino in der Startformation. Der ehemalige Freiburger war es auch, der Dresden noch vor dem Halbzeitpfiff in Führung brachte. Nach einer abgewehrten Ecke kam Patrick Ebert erneut an den Ball und flankte in die Mitte, wo David Pisot den Ball Richtung Terrazzino abfälschte. Der gebürtige Mannheimer ließ sich nicht zwei Mal bitten und traf aus zwölf Metern unhaltbar zum verdienten 1:0 für die dominanten Dresdner (38.), die vor dem Seitenwechsel 65 Prozent Ballbesitz hatten, aber außer einer Halbchance von Schmidt (37.) ebenfalls keine großen Torchancen hatten.

Nach dem Seitenwechsel wurde der KSC ein klein wenig aktiver, eine erfolgversprechende Offensivstrategie war allerdings nicht zu erkennen. Nach einer Stunde brachte Schwartz Marco Djuricin und Lorenz für Lukas Fröde und Roßbach. Doch es war erneut Gondorf, der zum Abschluss kam: Dynamo-Keeper Kevin Broll hielt allerdings seinen Schuss aus 20 Metern (63.), kurz darauf vergab Philipp Hofmann eine gute Möglichkeit (73.). Kurz darauf hatten die Dynamo-Fans bereits den Torjubel auf den Lippen, doch David Pisot kratze den Schuss von Schmidt noch von der Linie. Dresdens Angreifer hatte Uphoff ausgespielt und abgeschlossen (74.). Auch in der Schlussphase war Dresden dem zweiten Treffer näher als der KSC dem Ausgleich, nicht die einzige traurige Feststellung aus Karlsruher Sicht.

Dynamo Dresden: Broll - Wahlqvist, Ballas, Nikolaou, Hamalainen - Burnic, Klingenburg - Horvath (90. Petrak), Ebert (79. Atik), Terrazzino - Schmidt (75. Jeremejeff).

Karlsruher SC: Uphoff - Thiede (79. Fink), Gordon, Pisot, Roßbach (61. Lorenz) - Fröde (62. Djuricin) - Stiefler, Wanitzek, Gondorf, Carlson - Hofmann.

Schiedsrichter: Dr. Robert Kampka (Mainz) - Zuschauer: 27 595 - Tor: 1:0 Terrazzino (38.) - Beste Spieler: Terrazzino, Horvath - Gondorf - Gelbe Karten: Burnic (5), Schmidt (3), Horvath, Ebert (9), Atik (4) - Hofmann (3).