Rastatt peilt 30. Sieg in Folge an

Es wäre dann saisonübergreifend der 30. Sieg in Serie. Singen erkämpfte sich am letzten Spieltag zu Hause gegen den TTV Burgstetten eine 7:7-Punkteteilung, wobei Spitzenspielerin Franziska Plieninger alle drei Einzelspiele gewinnen konnte. Jana Schufft (2) und je ein Sieg von Celine Schädler und Andrea Schödel reichten zum Punktgewinn, nach dem das Hinspiel noch mit 5:8 verloren wurde. Für Elisabeth Bittner und Nina Merkel wird es keinesfalls leicht das Singener Führungsduo auszuschalten. Auch Gibs und Jacqueline Hörig müssen im zweiten Paarkreuz auf der Hut sein. Gelingen wie in Frickenhausen zwei Doppelsiege, könnte dies für die Einzelspiele eine positive Signalwirkung nach sich ziehen. Der Tabellenzweite VfL Sindelfingen II wird vom TTV Ettlingen auf die Probe gestellt. Die Mannschaft aus Nordbaden startete mit zwei Erfolgen in die Rückrunde und könnte sich als Stolperfalle erweisen.

Im ersten Rückrundenspiel empfängt die Spvgg Ottenau im Heimspiel der Männer-Badenliga den TSV Karlsdorf. Beim 8:8-Unentschieden in der Vorrunde konnten die Murgtäler im vorderen und hinteren Paarkreuz jeweils einen 3:1 Vorteil herausspielen. Adrian Wetzel und Julian Oser blieben ungeschlagen, Lukas Mai und Simon Weiler gewannen je ein Spiel. Kresimir Vranjic im Einzel und Mai/Wetzel im Doppel sicherten nach knapp vier Stunden Spielzeit das Remis. In der Rückrunde wurde die Ottenauer Mannschaft umgestellt, Weiler rückte für Vranjic ins mittlere Paarkreuz vor. Die Aufgabe gegen Karlsdorf soll in Bestbesetzung erfolgreich bewältigt werden.

Nach der klaren 1:9-Abfuhr beim TTV Weinheim-West steigt der Druck für die TTF Rastatt im Südbadischen Duell gegen den TTC Mühlhausen. Bei der 5:9-Niederlage im Vorrundenspiel gelang den TTF eine 2:1-Führung in den Doppeln. Ralf Neumaier, Manuel Weis und Jakob Schmid verteidigten den knappen Vorsprung zum 5:4. Im zweiten Durchgang gingen die TTF gänzlich leer aus und unterlagen am Ende mit 5:9. Gegen Mühlhausen wird Yannic Klein für Tobias Prestenbach zum Einsatz kommen. "In Weinheim ist alles schiefgelaufen, alle engen Matches und Sätze sind verloren gegangen", haderte Kapitän Thomas Hillert mit dem negativen Spielverlauf. Hoch motiviert will man nun zu Hause gegen Mühlhausen möglichst einen Zähler ergattern. Die beiden führenden Mannschaften, DJK Offenburg (gegen TTV Weinheim-West) und der TTC Odenheim (gegen SV Niklashausen), sind in ihren Heimspielen favorisiert.

Während der ESV Weil II mit einem Heimsieg über den TTV Weinheim-West II die Tabellenführung in der Frauen-Badenliga ausbauen kann, kämpfen die beiden Verfolger TTG Neckarbischofsheim und der TV St. Georgen im direkten Duell um Platz zwei. Im Bezirksderby hat der Tabellenvierte TTV Gamshurst gegen den TTV Kappelrodeck Heimrecht. Im Hinspiel wurden beim 7:7 die Punkte geteilt. Gamshurst gewann beide Doppel und wähnte sich nach einem 4:2-Vorteil auf der Siegerstraße. Ursula Maier, Vanessa Bruder (je 2) und Juana Maier konterten erfolgreich zur 7:6-Führung für Kappelrodeck zurück, ehe Sarah Strack ihrem Team den Punktgewinn rettete. Auch im Rückkampf könnte es wieder recht eng werden. (ti)