Gute Form weiter bestätigen

Nach dem 33:29 gegen Schutterwald hatte Catak zuletzt wenig zu kritisieren: "Wir hätten lediglich den Sack früher zumachen müssen. Da müssen wir noch konsequenter sein." Doch habe sich die Angriffsleistung seiner Mannschaft erfreulicherweise klar gesteigert, ist auch die Abwehr stabiler geworden. Die Folge: 19:3 Punkte ohne Niederlage. Da will sich Catak auch von den Breisgauern nicht in die Suppe spucken lassen. "Das wird natürlich ein hartes Stück Arbeit werden, aber wir können mit breiter Brust antreten", so Catak, der mit voller Kapelle in die Teninger Ludwig-Thoma-Halle fährt. Doch der TVS-Coach weiß, wie gefährlich die SG ist und lässt sich von der zuletzt schwachen Leistung bei der 28:33-Niederlage in Zizishausen nicht blenden: "Eine Woche zuvor haben sie Tabellenführer SG Pforzheim sensationell die erste Saisonniederlage beigebracht." Vor allem die Toptorschützen Jan-Philipp Valda (früher HSG Hardt) und Maurice Bührer werden zu beachten sein. Catak wird sein Team nach intensivem Videostudium entsprechende einstellen, zumal sich die SG teilweise ja neu aufgestellt hat. Seit dem Jahreswechsel wird das Team interimmäßig von Manfred Chaumet (vorher 2. Mannschaft) betreut, denn Ole Andersen hat sich ja Richtung Drittligist TV Willstätt verabschiedet und wurde im November freigestellt. Im Sommer erfolgt bei der SG dann der neuerlich Stabwechsel, Michael Schilling (TuS Altenheim) übernimmt dann.

Das Hinspiel in der Rheintalhalle stand ganz im Zeichen der Abwehrreihen und endete mit einem aus TVS-Sicht mühsamen 22:22. Seither hat sich Sandweier, damals ersatzgeschwächt, deutlich gesteigert und will seine derzeit gute Form unter Beweis stellen. Natürlich möglichst mit einem Sieg, denn Rang drei in der Tabelle soll schließlich verteidigt werden.