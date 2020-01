Internationale Größen in Karlsruhe Von Hans Falsehr



Wieder einmal ist heute am späten Nachmittag die "Champions League der Leichtathletik" in Karlsruhe zu Gast - zum insgesamt 36. Mal. Einerseits aufgrund dieser Tradition, andererseits aber auch wegen der alljährlich "weltklasse" Startfelder, Leistungen und Organisation wurde das Karlsruher Meeting im November vergangenen Jahres vom Weltverband IAAF in die "Hall of Fame" der Leichtathletik aufgenommen. Eine kleine Feier zur Übergabe der "World Athletics Heritage Plaque" findet deshalb im Vorfeld der Veranstaltung um 13 Uhr im Rathaus der Fächerstadt statt. Um 16 Uhr öffnet die eigentlich schon ausverkaufte Halle 3 der Messe Karlsruhe ihre Tore für die 5 000 Zuschauer. An der Tageskasse sind noch einige wenige Karten erhältlich. Wieder einmal ist heute am späten Nachmittag die "Champions League der Leichtathletik" in Karlsruhe zu Gast - zum insgesamt 36. Mal. Einerseits aufgrund dieser Tradition, andererseits aber auch wegen der alljährlich "weltklasse" Startfelder, Leistungen und Organisation wurde das Karlsruher Meeting im November vergangenen Jahres vom Weltverband IAAF in die "Hall of Fame" der Leichtathletik aufgenommen. Eine kleine Feier zur Übergabe der "World Athletics Heritage Plaque" findet deshalb im Vorfeld der Veranstaltung um 13 Uhr im Rathaus der Fächerstadt statt. Um 16 Uhr öffnet die eigentlich schon ausverkaufte Halle 3 der Messe Karlsruhe ihre Tore für die 5 000 Zuschauer. An der Tageskasse sind noch einige wenige Karten erhältlich. Karlsruhe ist Gründungsmitglied der sogenannten "World Athletics Indoor Tour", die 2016 mit vier Veranstaltungsorten aus der Taufe gehoben wurde und nun also ihr fünfjähriges Bestehen feiert - mit aktuell sieben Stationen auf zwei Kontinenten: Boston, Karlsruhe, Düsseldorf, Torun, Glasgow, Liévin und Madrid. Bei den Frauen stehen fünf Disziplinen auf dem Programm, in denen es am Ende eine Gesamtsiegerin der Tour gibt (60 Meter Hürden, 400 und 1 500 Meter, Hoch- und Weitsprung) sowie zwei Disziplinen außerhalb der Tour-Wertung: 60 und 3 000 Meter. Bei den Männern sind es drei Tour-Disziplinen (800 und 3 000 Meter, Stabhochsprung) sowie der Weitsprung. Mit 20 Titelgewinnern und bei Welt-, Europameisterschaften und Olympischen Spielen (indoor und outdoor) beziehungsweise 33 Medaillengewinnern bei diesem Top-Event der Leichtathletik, hat Meetingdirektor Alain Blondel wieder einmal ein Startfeld zusammengestellt, "das sich sehr gut sehen lässt", wie der früher Zehnkampf-Europameister von 1994 selbst sagt. Topstar bei den Frauen ist die Weitsprung-Weltmeisterin und deutsche Sportlerin des Jahres 2019, Malaika Mihambo, die allerdings nicht in ihrer Parade-Disziplin an den Start geht, sondern über 60 Meter. Bei den Männern steht sicher das Duell der Sechs-Meter-Springer Sam Kendricks (USA/Weltmeister 2017 und 2019) und Renaud Lavillenie (Frankreich/18 Meisterschaftsmedaillen, darunter elf goldene) im Zentrum des Interesses. Aus deutscher Sicht sind unter anderem natürlich besonders interessant der Auftritt von Cindy Roleder, einer der in den letzten Jahren erfolgreichsten Athletinnen im Deutschen Leichtathletikverband (DLV), über 60 Meter Hürden, und der Einsatz von Lokalmatador Julian Howard im Weitsprung. In dieser Disziplin präsentiert das Karlsruher Indoor Meeting eine organisatorische Neuerung. Die drei Besten der acht Teilnehmer nach fünf Versuchen springen - unabhängig von ihren vorherigen Weiten - mit einem jeweils letzten Versuch den Sieger und die Plätze zwei und drei aus.

