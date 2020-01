Drewniak: "Wir kommen in die Playoffs"

BT-Redakteur Michael Ihringer sprach mit Rhinos-Coach Richard Drewniak über die Schwächephase, die Gegentorflut, Routinier Andy Mauderer und den Teamgeist in der entscheidenden Saisonphase.

Interview



BT: Herr Drewniak, rechnen Sie mit einem dramatischen Saisonfinale im Kampf um die vier Playoff-Plätze?

Richard Drewniak: Ich hoffe es nicht, ich würde das gerne vermeiden. Ich denke da auch ans Vorjahr, als wir bis zum letzten Spieltag zittern mussten und mit dem Rücken zur Wand standen. Das ist natürlich mein großer Wunsch, dass wir diesmal entspannter aufspielen können und möglicherweise noch um Platz zwei oder drei.

BT: Wäre für Sie das Verpassen der Playoffs auch persönlich ein Tiefschlag?

Drewniak: Definitiv, aber darüber sprechen wir gar nicht. Wir kommen in die Playoffs.

BT: Nach der Heimniederlage gegen Heilbronn Ende November warnten Sie davor, nicht wie im Vorjahr in einen Negativstrudel zu geraten. Genau das geschah aber mit fünf Niederlagen in Folge. Wie konnte das passieren?

Drewniak: Definitiv habe ich genug gewarnt, aber das ist der Lauf der Dinge während einer Saison, das ist ein Auf und Ab. Die Frage ist immer, wie tief das Tal ist, das man durchschreiten muss. Das war bei uns tatsächlich sehr tief, aber vielleicht kommt ja jetzt das Hoch.

BT: Zwölf Gegentore in den ersten zwei Heimspielen des Jahres sind viel zu viel oder nicht?

Drewniak: Absolut korrekt, die Defensive hat sehr gelitten. Das hat natürlich verschiedene Faktoren. Die Spieler wollen unbedingt gewinnen, laufen aber blind nach vorne. Wir haben auch viele Tore geschossen, muss ich erwähnen. Aber wenn man überhaupt acht Tore schießen muss, um ein Spiel zu gewinnen, ist das natürlich nicht in Ordnung. Ich habe es lieber und darauf haben wir zuletzt auch darauf hintrainiert, dass wir defensiv kompakt stehen. Beim 6:2 gegen Heilbronn konnten wir das gar nicht richtig darstellen, da wir anfangs ja fast nur in Unterzahl gespielt haben. Aber es war auch das erste Saisonspiel, in dem wir nur zwei Gegentore bekommen haben. Sonst haben wir im Minimum drei kassiert. Das gibt uns Aufwind. Wir können also auch defensiv.

BT: An Torwart Max Häberle, der zuletzt gegen Heilbronn eine Klassepartie lieferte, lag die Gegentorflut mit Sicherheit nicht...

Drewniak: Auf keinen Fall, weil die Defensive im Sturm anfängt. Wir arbeiten wie gesagt im Kollektiv intensiv daran, dass die Defensivarbeit zum Saisonfinale besser wird. Das ist unsere größte Baustelle.

"Die Defensive



fängt im Sturm an"



BT: Ist angesichts der Gegentorflut dann nicht auch der mentale Druck für die Sturmreihen extrem hoch, vier, fünf oder gar mehr Tore schießen zu müssen, um ein Spiel gewinnen zu können?

Drewniak: Das ist aber sicher das falsche Denken, weil der Druck auf die Stürmer eigentlich eher groß sein muss, defensiv gut zu stehen, damit wir gar nicht erst so viele Gegentore bekommen. Die Defensive fängt im Sturm an, da muss jeder eben auch sauber zurückarbeiten. Wir haben fünf Feldspieler auf dem Eis stehen und man kann nicht sagen, die zwei Verteidiger machen das schon und der Torwart, sondern die Stürmer sind eben auch ein wichtiger Faktor für die Defensive. Je besser wir hinten stehen, um so weniger Tore brauchen wir vorne.

BT: Lokalmatador Andy Mauderer ist Euer Unterzahl-Spezialist und hat gegen Heilbronn auch noch getroffen. Er hat nach schwerer Krankheit in Rekordzeit wieder ins Team zurückgefunden, zusätzlich noch das Benefizspiel vollumfänglich organisiert. Ist er für Sie der perfekte Teamplayer?

Drewniak: Der Andy zeigt schon seit Jahren, dass er ein absoluter Kämpfer ist auf und neben dem Eis. Er versucht immer, das Beste für das Team herauszuholen. Er ist einer der konditionsstärksten bei uns im Team. Er ist schnell, er ackert, macht und tut, schmeißt sich in die Schüsse rein. Er ist ein Vorbild für die anderen.

BT: Wird der Teamgeist in der jetzigen Saisonphase entscheidend sein?

Drewniak: Definitiv. Der Teamgeist ist das Nonplusultra und muss intakt sein, sonst kann man keine vernünftigen Spiele aufs Eis bringen.

BT: Ihr Trainer-Vorgänger Terry Trenholm ist beim Spitzenreiter und Titelfavoriten Zweibrücken entlassen worden. Sind Sie froh, dass Sie vergleichsweise in Ruhe hier bei den Baden Rhinos arbeiten können?

Drewniak: Das Entscheidende ist für mich, dass man in schwierigen Situationen die Ruhe bewahrt. Es gibt manche Situationen, in denen das Verhältnis zwischen Team und Trainer nicht mehr zu kitten ist, dann wird es schwierig. Wenn das Verhältnis und der Teamgeist aber intakt sind, dann kann man auch so ein Tal der Tränen durchschreiten. Wenn dann auch noch die Vorstandschaft hinter der Mannschaft und dem Trainer steht, ist das unheimlich wertvoll, weil man dann gestärkt aus diesem Tal wieder herauskommen kann.