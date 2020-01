Rückstand verwaltet

Das war nach dem spielentscheidenden Treffer des ehemaligen Freiburgers die zweite Grausamkeit des Neu-Dresdeners. Schließlich gewann Dynamo am Ende ja nur 1:0, und der KSC hätte nach dem Rückstand aus der 38. Minute noch 55 Minuten Zeit gehabt, die Führung des Tabellenletzten auszugleichen. Doch außer einer Halbchance von Philipp Hofmann (73.) passierte gar nichts mehr. Wehrlos, streckenweise fast schon apathisch nahm der KSC hin, dass die bis dato abgeschlagenen Sachsen nun bis auf vier Zähler herangekommen sind.

"Wir haben zu passiv gespielt und in der ersten Halbzeit kaum Entlastung gehabt", klagte der sichtlich angefressene Keeper Benjamin Uphoff, der den Vorzug vor Marius Gersbeck bekommen hatte und kaum Gelegenheit bekam, sich auszuzeichnen. So musste er zur Untätigkeit verdammt zuschauen, wie seine Vorderleute einen Rückstand verwalteten. "Da war kein Drang nach vorne, stattdessen haben wir den Ball in der eigenen Hälfte von links nach rechts geschoben", seufzte der Keeper. "Der Plan war, auch offensiv Akzente zu setzen, aber wir hatten über das ganze Spiel zwei, drei Torschüsse und keiner ist aufs Tor gekommen. Da fehlt einfach auch der Ruck, der durch das Team geht."

Einer, der für den "Ruck" zuständig ist und das nach eigener Einschätzung auch leisten kann, ist Jérôme Gondorf. Der 31-Jährige, der im Winter aus Freiburg kam, hatte vor allem im ersten Durchgang gute Aktionen und deutete an, dass er der erwünschte Leader sein kann. Doch die Tendenz zu Schlampigkeitsfehlern, die ihm bereits in Freiburg keinen Karrierevorteil brachten, trat auch in Dresden zutage, als ein völlig unnötiger Fehlpass fast zum 2:0 durch Patrick Schmidt geführt hätte. David Pisot klärte auf der Linie (74.). "Das war lässig und darf nicht passieren", ärgerte sich Trainer Alois Schwartz zurecht, dem auch Gondorfs Konditionsprobleme in der Schlussphase nicht entgangen waren. "Ihm fehlt noch Spielpraxis, er kann und wird uns aber noch sehr helfen."

Auch der KSC-Trainer unternahm am Mittwochabend nicht den Versuch, die Leistung schönzureden. Man habe "verdient verloren, weil wir es nicht geschafft haben, uns richtige Chancen zu erarbeiten und insgesamt zu passiv waren". Der Eindruck, dass diese Karlsruher Mannschaft Probleme bei eigenem Ballbesitz hat und der Weg zum gegnerischen Tor fast nur über Standards führt, bleibt auch nach dem missratenen Start ins Fußballjahr 2020 bestehen. Schon morgen kann der KSC zeigen, dass das anders ist. Dann kommt mit Holstein Kiel eine Mannschaft in den Wildpark, die dem Aufsteiger wohl erst mal die Initiative überlassen wird.

Ganz anders die Gemütslage beim ehemaligen KSC-Coach Markus Kauczinski, der immer noch nicht ganz glauben kann, wie viel Hoffnung das traditionell fiebrige Dynamo-Umfeld mit seiner Person verbindet. Nach einer völlig verhunzten Vorrunde unter dem jungen Trainer Christian Fiél hatte Sportchef Ralf Minge spät die Reißleine gezogen und Anfang Dezember mit Kauczinski einen Nachfolger präsentiert, der zwar sofort einen Stimmungsumschwung hinbekam, aber trotz leichten Aufwärtstrends sowohl in Osnabrück als auch in Nürnberg verlor. Bei einer dritten Niederlage hätte es wohl auch Kauczinski, der mit seiner unverstellten Art und seiner Neugierde gut in Dresden ankommt, schwerer gehabt, die Spieler von seinem Weg zu überzeugen.

Mit dem 1:0-Sieg ist nun erst mal die Grundlage für so etwas wie eine Aufholjagd geplant - vor allem emotional. Was das Große und Ganze angeht, ist der gebürtige Gelsenkirchener sowieso bereits voll angekommen: "Das erinnert mich sehr an Schalke, wie hier jeder Taxifahrer und jeder, den du in der Stadt triffst, sofort auf den Verein zu sprechen kommt."