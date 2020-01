Kampf der Wildkatzen - Panthers gegen Panthers II Die 24:25-Niederlage der HSG Hardt beim TuS Memprechtshofen zum Start ins neue Jahr kam für alle Seiten unerwartet. Das Meisterschaftsrennen in der Handball-Bezirksklasse ist dadurch wieder offener geworden. Auch im Lager des TuS Großweier (17:7), der heute Abend den Tabellenführer (18:4) erwartet, schöpft man wieder Hoffnung. Um sich aber die Möglichkeit, am Ende der Runde ganz oben zu stehen, zu erhalten, muss für den TuS im Gipfeltreffen ein Sieg her.

Eigentlich wähnte der Landesliga-Absteiger zur Winterpause Platz eins bereits in zu weiter Ferne. Trainer Balazs Babicz musste seinen Hut nehmen, das Gespann Lehmann/Konjevic übernahm. Nun aber kann Großweier nach Minuspunkten bis auf einen Zähler an den Mitabsteiger heranrücken. Aufgrund eines mehr ausgetragenen Spiels würde man im Erfolgsfall sogar die HSG an der Spitze ablösen. Um dem Tabellenführer aber - anders als im Hinspiel im September, als man mit 22:33 unter die Räder geriet - Paroli bieten zu können, bedarf es Lösungen, die dazu verhelfen, das Abwehrbollwerk der HSG zu überwinden. Aber auch die Abwehr des TuS, die laut des neuen Trainerduos in den letzten Monaten eher zurückhaltend agierte und kaum ihr volles Potenzial ausnutzte, müsse stark verbessert auftreten. HSG-Trainer Martin Ehrentraut hat den Auftritt in Memprechtshofen mit seiner Mannschaft aufgearbeitet. Den "völligen Bruch im Spiel" nach eigener 22:16-Führung (43.) kann sich der Coach aber immer noch nicht recht erklären. Vor allem, dass seinem Team bis zum Schlusspfiff nur noch zwei Tore gelingen sollten. Jetzt aber freue man sich auf das Topspiel. "Wir müssen mit einer konzentrierten und disziplinierten Einstellung antreten", betont Ehrentraut. Auch daran habe es im ersten Spiel nach der Pause gehapert. Geduld im Angriff und eine aggressive Abwehr fordert er ein. Des Weiteren müsse man die Kreise der Rückraumachse Marcel Konjevic und Luca Herrmann sehr eng und begrenzt halten. Und auch der harzfreie Ball ist für Ehrentraut noch ein Faktor. Im Kopf wiederum sollte es seine Truppe einfacher haben: "Der Druck, gewinnen zu müssen, liegt eindeutig beim TuS", hebt Ehrentraut hervor. Für den Gastgeber sei es ein Vier-Punkte-Spiel, zumal als nächster Gegner die Woche darauf die SG Muggensturm/Kuppenheim II (15:5) wartet. Danach könnte für den ursprünglichen Topfavoriten das Saisonziel Aufstieg bereits unerreichbar sein, meint Ehrentraut. Bei den Panthers Gaggenau steht an diesem Wochenende das vereinsinterne Duell ins Haus. Wobei auf dem Papier der Tabellendritte (16:8) Heimrecht hat. Beide Teams haben zuletzt wichtige Auswärtssiege feiern können. Die erste Mannschaft blieb durch ihren 33:30-Sieg im Murgtalderby bei der HSG Murg in Kontakt zur Tabellenspitze. Deshalb ist ein Punktverlust für Christian Kohlbecker natürlich keine Option: "Nur mit zwei Punkten auf der Habenseite bleiben wir im Rennen", verdeutlicht der Coach. Die Panthers-Reserve (9:15) stelltte durch den Erfolg bei der SG Steinbach/Kappelwindeck III den Anschluss ans Mittelfeld her. Mit dem Abstieg sollte der Aufsteiger nun nichts mehr zu tun haben. Im Gegensatz zur HSG Hardt II (3:19): Der Vorletzte komplettiert den Spieltag mit seinem Gastspiel bei der TS Ottersweier II (9:13), die ihre ersten Punkte im Jahr 2020 einfahren möchte. (mabu)

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben