Siege müssen jetzt her

Die Wochen der Entscheidung nahen, für die Volleyball Bisons Bühl bringt der Februar extrem wichtige Spiele in der Volleyball-Bundesliga. Los geht es heute in Bestensee südlich von Berlin gegen die Netzhoppers Königs Wusterhausen. Bereits am Mittwoch wartet dann in der heimischen Großsporthalle Tabellennachbar Giesen in einem Sechs-Punkte-Spiel. Wollen die Bisons die Abstiegsplätze verlassen, dann muss ab sofort gepunktet, besser noch, gewonnen werden.



Erst seit knapp einer Woche ist Alejandro Kolevich als Chef-Trainer bei den Bisons im Amt, diese Rolle ist aber nicht ganz neu für ihn. Schon in den letzten beiden Spielen des vergangenen Jahres und danach bis kurz nach dem Jahreswechsel, als Johan Verstappen wegen einer Operation passen musste, hatte er die Verantwortung übernommen und zumindest beim Sieg gegen Düren den Nachweis erbracht, dass er die Mannschaft gut einstellen kann. Damals noch mit Sicherheitsnetz. Nun aber ist er alleine verantwortlich und steht vor der schwierigen Aufgabe, mit seiner Mannschaft bei den zuletzt so starken Netzhoppers Königs Wusterhausen mindestens einen, besser aber zwei oder gar alle drei Punkte zu holen.

Die Netzhoppers unter ihrem langjährigen Trainer Mirko Culic spielen eine mehr als ordentliche Saison. Zuletzt holten sie sechs Punkte in vier Spielen und hatten sogar den ungeschlagen die Tabelle anführenden deutschen Meister aus Berlin am Rande einer Niederlage. Mit 2:0 Sätzen führte die Mannschaft um Ex-Nationalspieler Dirk Westphal bereits, ehe die Hauptstädter - angetrieben von knapp 4 000 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle - das Spiel noch drehten.

Königs Wusterhausen lebt von der Angriffswucht auf der Diagonalen und den Außenpositionen, wo Casey Schouten, Westphal und Theo Timmermann in schöner Regelmäßigkeit zweistellig Punkten. Mit Schouten (5.) und Timmermann (7.) gehören gleich zwei Spieler zu den Top-Ten in der Scorerliste der Liga, bester Bühler ist Anton Qafarena auf Rang acht und Gregory Petty, als zweitbester Bühler, folgt weit abgeschlagen auf Rang 25. Wobei Petty sich zuletzt in bestechender Form zeigte und im Abstiegskampf noch ein wichtiger Faktor für die Bisons werden könnte.

Vielleicht schon in Bestensee, wo es für die Bisons zunächst darum geht, die gefährlichen Aufschläge des Gegners in Griff zu bekommen. Auch muss mit gutem Blockspiel die Angriffswucht des Gegners zumindest etwas eingebremst werden. Vor allem aber geht es darum, die Eigenfehlerquote im Angriff zu reduzieren.

"Wir müssen an unserem Spiel etwas ändern", hat Kolevich im Training den Fokus deshalb auf die Annahme und den eigenen Angriff gelegt. Es soll flexibler angegriffen und nicht mit der Brechstange der Punktgewinn erzwungen werden. Natürlich wurde der Gegner anhand zahlreicher Videosequenzen genau analysiert, so dass auch der Bühler Block wissen dürfte, auf was er sich einstellen muss. Unter anderem darauf, dass man den neuen Mittelblocker der Netzhoppers, den chilenischen Nationalspieler Simón Guerra Uteau, nicht aus den Augen verlieren darf. "Es war eine gute Woche für uns, wir haben hart und konzentriert trainiert", sieht Kolevich seine Mannschaft jedenfalls gut vorbereitet. "Eine Überraschung bei den Netzhoppers ist möglich. Wir müssen nur umsetzen, was wir trainiert haben."