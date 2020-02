SV 08 verlängert mit Frieböse Fußball-Verbandsligist SV Kuppenheim setzt weiter auf Kontinuität und hat den Vertrag mit Trainer Matthias Frieböse vorzeitig verlängert. Dies teilte der Verein gestern mit. Damit geht Frieböse in seine vierte komplette Saison bei den Wörtelkickern. Im April 2017 übernahm er die Schwarz-Blauen in akuter Abstiegsgefahr und führte das Team zum Klassenerhalt. In den darauffolgenden Jahren ging es mit dem SV 08 kontinuierlich nach oben, in der letzten Runde wurde ein ausgezeichneter sechster Rang belegt. Und auch in dieser Saison befinden sich die Wörtelkicker zur Winterpause mit 26 Punkten auf dem sechsten Platz. "Wir wollen den eingeschlagenen Weg weitergehen, die nächsten Schritte machen und die Mannschaft weiterentwickeln", erklärte Frieböse auf BT-Nachfrage. Seit vergangenen Dienstag befindet sich der SV 08 wieder in der Vorbereitung, um erfolgreich in die Rückrunde zu starten, die am Samstag, 7. März, mit einem Heimspiel gegen den SV Endingen beginnt. "Wir müssen weiterhin mit Demut unserer Arbeit nachgehen", nennt Frieböse den Schlüssel zum Erfolg. Zum Team dazustoßen wird bereits zur Rückrunde Marco Lumpp, der vom Landesligisten TSV Loffenau ins Wörtel wechselt. "Wir freuen uns, dass er sich für uns entschieden hat. Marco kann als Innenverteidiger oder im defensiven Mittelfeld spielen, ist also variabel einsetzbar", so Frieböse weiter. Neben einigen Testspielen steht am 9. Februar auch ein Vorbereitungsturnier an. Ab 12 Uhr spielt der SV 08 gegen Fortuna Kirchfeld und Rot-Weiß Elchesheim. Doch nicht nur beim Verbandsligateam setzt 08 auf Kontinuität, auch bei der zweiten Mannschaft, die in der Bezirksliga spielt, wird weiter Andy Brandenburg die Geschicke leiten. Damit geht Brandenburg in seine zweite Saison. Ziel wird es dort weiterhin sein, den jungen Spielern ein Sprungbrett für die erste Mannschaft zu bieten, so wie es in den vergangenen Jahren der Fall war. (rap/red)

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Bühl

Bisons Bühl starten in Saison Bühl (red) - Das Warten hat ein Ende, die schweißtreibende Vorbereitung ist vorbei: Am Samstag gastieren die Volleyball Bisons Bühl zum Auftakt der Bundesligasaison in Lüneburg. Dabei setzen die Bisons unter Neu-Trainer Johan Verstappen auf junge, deutsche Talente (Foto: toto). » Weitersagen (red) - Das Warten hat ein Ende, die schweißtreibende Vorbereitung ist vorbei: Am Samstag gastieren die Volleyball Bisons Bühl zum Auftakt der Bundesligasaison in Lüneburg. Dabei setzen die Bisons unter Neu-Trainer Johan Verstappen auf junge, deutsche Talente (Foto: toto). » - Mehr Frankfurt

Fritz Keller soll DFB-Boss werden Frankfurt (dpa) - Der preisgekrönte Winzer und Chef des SC Freiburg, Fritz Keller (Foto: dpa), soll neuer Präsident werden. Der Vorsitzende des badischen Bundesligisten wurde von der sechsköpfigen Findungskommission des Verbandes als Kandidat vorgeschlagen. » Weitersagen (dpa) - Der preisgekrönte Winzer und Chef des SC Freiburg, Fritz Keller (Foto: dpa), soll neuer Präsident werden. Der Vorsitzende des badischen Bundesligisten wurde von der sechsköpfigen Findungskommission des Verbandes als Kandidat vorgeschlagen. » - Mehr