Noch ein Punkt zum Abstiegsplatz Von Hans Falsehr



und Frank Ketterer



Die Worte von Oliver Kreuzer klangen ein bisschen wie das sprichwörtliche "Pfeifen im Wald". "Es besteht kein Grund zur Panik", stellte der Sportdirektor des Karlsruher SC schließlich fest. "Wir sind nicht 0:5 unter die Räder gekommen und stehen nicht auf einem Abstiegsplatz", fügte er zudem an. Beides mochte faktisch korrekt sein, irritierend bis wirklichtsfern wirkten Kreuzers Worte dennoch bei einem dreifach üblen Sachverhalt wie diesem: Der KSC hatte gerade mit 0:1 beim Tabellenschlusslicht Dynamo Dresden verloren. Es war die dritte Niederlage in Folge. Die Badener sind damit nur noch einen Zähler von Rang 17, dem ersten Abstiegsplatz, entfernt.



Die Lage ist, das steht bei alledem außer Frage, also mehr als brenzlig, da kommt es beim Großteil der Fans nicht wirklich gut an, wenn der Sportdirektor sich in Beschwichtigungen flüchtet. Und noch weniger dürfte von der blau-weißen Anhängerschaft goutiert werden, dass der Trainer ihm dabei folgt. "Das war erst der 19. Spieltag - und nicht der 33.", also der vorletzte, gab Alois Schwartz zum Fehlstart ins neue Jahr zu Protokoll. Selbstkritisches Hinterfragen geht definitiv anders. Dabei darf man durchaus unterstellen, dass beide, Kreuzer und Schwartz, ziemlich genau wissen, was die Stunde im Wildpark (mal wieder) geschlagen hat. Spätestens seit Mittwochabend könnte jede Niederlage eine zu viel sein und die Trainerfrage, sie sich für Kreuzer derzeit angeblich noch "nullkommanull" stellt, in den Vordergrund rücken oder gar schon beantworten. Verlieren ist unter solchen Voraussetzungen heute also so gut wie verboten. Holstein Kiel ist ab 13 Uhr im Wildpark zu Gast, der Tabellenzehnte. Dass auch Trainer und Manager - entgegen all ihrer Durchhalteparolen - vom blutlosen Auftritt in Dresden enttäuscht - vielleicht sogar entsetzt- waren, wird unter anderem auch durch die Tatsache deutlich, das beide gegen Kiel eine deutliche Leistungssteigerung von der Mannschaft einfordern. Fand der Sportdirektor die Defensivarbeit gerade noch so "in Ordnung", trug das Spiel nach vorne fast schon beängstigende Züge. "So kann man keine Tore schießen", brachte Schwartz seine Unzufriedenheit über das Spiel seiner Mannschaft "mit dem Ball" zum Ausdruck. In Sachen Zweikampfverhaltens, Aggressivität und Mut wiederum müssten sich alle deutlich steigern. Jeder einzelne im Team müssen "eine Schippe drauflegen", lautet die Forderung des KSC-Trainers, der sich für die heutige Partie personelle und taktische Konsequenzen vorbehielt. "Wir haben uns natürlich auch gefragt, ob unsere Ausrichtung zu defensiv war?", gab Kreuzer dazu passend zu. Mit welchen Änderungen schon in der Startelf der KSC heute versuchen wird, den Schalter umzulegen, wurde gestern zur Geheimsache gemacht. Das Abschlusstraining fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Fest steht freilich, dass Änis Ben-Hatira gegen Kiel noch nicht das KSC-Trikot überstreifen wird. Erst kurz nach 16 Uhr verkündeten die Badener schließlich die Verpflichtung des Deutsch-Tunesiers mindestens bis Saisonende. Fast zeitgleich wurde bekannt, dass Stürmer Saliou Sané zum Drittligisten Würzburger Kickers wechselt. Nach Gérôme Gondorf und Babacar Gueye ist der 31-Jährige, der im zentralen Mittelfeld ebenso eingesetzt werden kann wie auf den Außenbahnen, der dritte Winterneuzugang der Badener. Dem bis dato vorhandenen Kader haben Schwartz und Kreuzer zuletzt wohl doch nicht mehr zugetraut, das Saisonziel zu erreichen, also den Klassenerhalt.

