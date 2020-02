Hinten wie vorne stimmt es nicht

Seine Ausführungen im Kabinentrakt hatten bei den Spielern ganz offenbar offene Ohren gefunden. "Wir haben streckenweise ein ordentliches Spiel gemacht", analysierte danach jedenfalls David Pisot, der Mannschaftskapitän. Auch Jérôme Gondorf attestierte sich und seinen immer noch neuen Mannschaftskollegen, "keine schlechte Partie" abgeliefert zu haben. Eine gute Viertelstunde später und ein Stockwerk höher gab dann schließlich Trainer Alois Schwartz auf der Pressekonferenz eine Zusammenfassung all dessen ab. "Wir wollten eine andere Mannschaft als in Dresden sehen. Das ist uns von der Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, auch gelungen", stellte der Fußballlehrer fest.





Es gab also eine ganze Menge positiver Bewertungen des eigenen Tuns, allein das Ergebnis und dessen Auswirkungen wollten dazu nicht wirklich passen. Schließlich hatte der KSC sein Heimspiel gegen Holstein Kiel gerade mit 0:2 verloren, mithin die vierte Niederlage in Serie kassiert und war damit auf den Relegationsplatz abgerutscht, aus dem Tags darauf, also gestern, durch den Nürnberger Sieg gegen Sandhausen, gar Platz 17 wurde - der erste Abstiegsrang.





Dabei war das Spiel der Badener natürlich besser als jenes unter der Woche mit 0:1 verlorene in Dresden, schlechter hätte der Auftritt ja auch kaum geraten können. Und es traf durchaus auch zu, dass, wie von Kreuzer und Schwartz angeführt, die Badener gegen die Störche tatsächlich bereits in der Anfangsphase nicht nur hätten in Führung gehen können, sondern zudem die erste wirkliche Chance der Gäste prompt zum Gegentor geführt hatte, gleiches sogar auf doppelte Art und Weise. Philipp Hofmann hatte in den Spielminuten vier (nach Flanke von Marvin Wanitzek) und 16 (als er dem Kieler Wahl den Ball "geklaut" und sich Richtung Gästetor aufgemacht, das Spielgerät dann aber knapp rechts daneben gesetzt hatte) die Chance, sein Team in Front zu schießen. Auf der anderen Seite führten die ersten erfolgsversprechenden Aktionen der Kieler prompt zu Toren. In der 26. Minute traf der enorm spielstarke Ex-Karlsruher Fabian Reese nach Flanke von Alexander Mühling zum 0:1, fünf Minuten später tanzte sich Reese bis zur Grundlinie durch, um von dort aus Finn Porath zu bedienen, der unbedrängt auf 0:2 erhöhen konnte.





Einer Mannschaft in der Krise, wie sie der KSC derzeit darstellt, kann das nur früh schon das Genick brechen. Am Samstag gegen Kiel war es faktisch nach eben diesen 31 Minuten geschehen. Zwar wirkten sich Schwartz' frühe "All-in"-Umstellungen bezüglich Personal und Taktik vor (Marco Djuricin kam als zweiter Stürmer für Marco Thiede, der gelb-rot gefährdete Daniel Gordon wurde durch Anton Fink ersetzt) und nach (in Neuzugang Babacar Guèye befahl der KSC-Coach nach 77. Minuten auch noch eine dritte Sturmkraft aufs Feld) positiv aufs KSC-Spiel aus, allerdings nicht in einer Form, die die Partie noch hätte drehen können.





Roßbach sieht Rot





in Nachspielzeit



Dafür war der KSC auch danach weder stark noch Kiel schwach genug. Damit nicht genug: Im nächsten Liga-Spiel am Samstag beim Hamburger SV fehlt nicht nur Innenverteidiger Gordon gelbgesperrt, sondern auch Linksverteidiger Damian Roßbach, der sich in der Nachspielzeit zu einem Frustfoul gegen Jae Sung Lee hatte hinreißen lassen.

Nun könnte man einen solchen Spielverlauf in seiner Gesamtheit durchaus als unglücklich beschreiben, allerdings nur im Einzelfall - und nicht, wenn sich die dazu führenden Spielereignisse wie in der Dauerschleife wiederholen. Denn dass der KSC vorne zu viele Chancen braucht, um daraus Tore oder auch nur ein Tor zu generieren, ist mittlerweile ebenso bekannt wie seine haarsträubende Fehleranfälligkeit hinten. Gegen Kiel war bei beiden Treffern Rechtsverteidiger Marco Thiede hoffnungslos überfordert. "Man muss vorne auch mal das Tor machen und sich belohnen", sagte Trainer Schwartz zum einen Tatbestand. "Wir bringen uns durch Eigenfehler immer wieder selbst um den Lohn unserer Arbeit", kommentierte Sportdirektor Kreuzer derweil den zweiten.

Es stimmt also hinten wie vorne nicht beim KSC. Ob das ein temporäres oder doch eher grundlegendes Problem ist, darüber gehen die Meinungen mittlerweile auseinander.

"Wir müssen dieses Spiel abschütteln", forderte Kreuzer am Samstag - und flankierte dies mit der Feststellung, man habe schlichtweg zu gut gespielt, um als "verdienter Verlierer" zu gelten, sowie der Durchhalteparole: "Es geht weiter. Wir sind noch nicht abgestiegen und die anderen Teams in Reichweite." Entsprechend fest gewillt scheint er auch, die "Schwartz raus"-Rufe zu ignorieren, die es am Samstag gegeben hat. "Wir haben jetzt vier Spiele nacheinander verloren. Aber muss man jetzt den Trainer wechseln? Nein! Mit Sicherheit nicht", gab Kreuzer diesbezüglich Frage und Antwort zugleich. Und ergänzte: "Nach dem Auftritt heute kann ich doch nicht sagen, nächste Woche wird mit einem anderen Trainer alles besser." "Ruhe bewahren", empfahl er stattdessen.

Am Mittwoch im





Pokal-Achtelfinale



Ein Vorschlag, mit dem sich auch Vereinspräsident Ingo Wellenreuther offenbar anfreunden kann. "Ruhig zu bleiben ist auf jeden Fall richtig", stellte der fest, schränkte aber auch ein: "Dass heißt nicht, dass alles so weitergehen darf. Jede Woche sagen: Es ist super gelaufen, aber wir haben leider verloren - das ist keine Marschroute, die wir unterstützen können", sagte der Präsident stellvertretend für den Beirat. Zumindest für Wellenreuther steht fest, dass sich nach vier Niederlagen in Serie "gewisse Dinge" ändern müssen. "Mir fehlt Mut. Mir fehlt Entschlossenheit. Mir fehlt Tempo", gab er zudem Hinweis, welche Dinge er da meint. Darüber werde der Beirat mit den fürs Sportliche Verantwortlichen, allen voran Kreuzer und Schwartz, reden. "Wir werden ihnen deutlich machen, dass sie darüber nachdenken müssen, ob die richtige Mannschaft mit der richtigen Taktik spielt", sagte Wellenreuther, bereits heute soll das der Fall sein.

All zu lange Zeit zum Grübeln bleibt Trainer und Sportdirektor nicht. Bereits am Mittwoch muss der KSC im Pokal-Achtelfinale in Völklingen gegen den Regionalligisten 1. FC Saarbrücken ran (20.45 Uhr). Auch Kreuzer ahnt, dass diesem Spiel in mehrerer Hinsicht eine besondere Bedeutung zukommt: "Klare Ansage. Da müssen wir eine Runde weiterkommen."