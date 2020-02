HSG Hardt verspielt Punktepolster

Gaggenau

Wildkatzen im internen Duell Gaggenau (mabu) - In der Handball-Bezirksklasse kommt es am Wochenende zum Spiel zwischen den Panthers Gaggenau und den Panthers II - schenken will man sich gegenseitig nichts. Vor allem da das Rennen um die Meisterschaft wieder offener denn je ist (Foto: Vetter).

Teningen

TVS will gute Form bestätigen Teningen (red) - Handball-Oberligist TVS Baden-Baden reist nach dem Derbysieg gegen Schutterwald am Samstag zur SG Köndringen/Teningen, wo das Team von Trainer Sandro Catak die derzeit gute Form weiter bestätigen und Tabellenplatz drei festigen möchte (Foto: Seiter).

Forbach

Packendes Murgtalderby Forbach (red) - Showdown im Murgtal: Wenn am Samstag in der Handball-Bezirksklasse das brisante Derby zwischen der HSG Murg und den Panthers Gaggenau steigt, dann geht es nicht nur um die Vorherrschaft an der Murg, sondern auch um die vorderen Plätze (Foto: Archiv).

Durmersheim

BT-Cup steigt in Durmersheim Durmersheim (rap) - Bühne beziehgungsweise Halle frei für den 39. BT-Mittelbaden-Cup, der am Sonntag ab 10 Uhr in der Gymnasium Sporthalle in Durmersheim steigt. Titelverteidiger ist der SV Bühlertal, Ausrichter der FV Würmersheim. Gegen 15.30 Uhr starten die K.o.-Spiele (Foto: Seiter).