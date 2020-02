Schöne Momentaufnahme

Kuppenheim

MuKu zurück in der Spur Kuppenheim (moe) - Die SG Muggensturm/Kuppenheim (Foto: fuv) ist wieder zurück in der Spur: Die SG feierte in der Handball-Südbadenliga mit dem Kantersieg gegen Meißenheim den zweiten Sieg in Folge. Einen Erfolg verbuchte auch die Rebland-SG daheim gegen Freiburg.

Karlsruhe

KSC rutscht auf Abstiegsplatz Karlsruhe (red) - Die Krise beim Fußball-Zweitligisten KSC wird immer tiefer. Nach der 0:2-Heimpleite am Samstag gegen Holstein Kiel rutschten die Badener auf den ersten Abstiegsplatz. Doch Trainer und Team sahen eine Leistungssteigerung im Vergleich zum Dresden-Spiel (Foto: GES).

Stuttgart

Herber Rückschlag für die Rhinos Stuttgart (red) - Eishockey-Regionalligist ESC Hügelsheim hat im Kampf um die Playoffplätze einen herben Dämpfer kassiert. Die Truppe von Trainer Richard Drewniak verlor am Freitagabend bei den Stuttgart Rebels mit 3:8. Am Freitag empfangen die Rhinos den EV Ravensburg (Foto: F. Vetter).

Kuppenheim

SV 08 setzt auf Kontinuität Kuppenheim (rap/red) - Fußball-Verbandsligist Kuppenheim setzt auf Kontinuität und hat den Vertrag mit Trainer Matthias Frieböse vorzeitig verlängert. Im April 2017 übernahm er die Schwarz-Blauen in akuter Abstiegsgefahr und führte das Team zum Klassenerhalt (Foto: Archiv).