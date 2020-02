HSG Murg setzt Aufholjagd fort

Gaggenau

Wildkatzen im internen Duell Gaggenau (mabu) - In der Handball-Bezirksklasse kommt es am Wochenende zum Spiel zwischen den Panthers Gaggenau und den Panthers II - schenken will man sich gegenseitig nichts. Vor allem da das Rennen um die Meisterschaft wieder offener denn je ist (Foto: Vetter). » Weitersagen (mabu) - In der Handball-Bezirksklasse kommt es am Wochenende zum Spiel zwischen den Panthers Gaggenau und den Panthers II - schenken will man sich gegenseitig nichts. Vor allem da das Rennen um die Meisterschaft wieder offener denn je ist (Foto: Vetter). » - Mehr

Dresden

KSC: Rückstand verwaltet Dresden (red) - Fußball-Zweitligist Karlsruher SC ist ins Fußballjahr 2020 mit einer Niederlage beim Schlusslicht Dynasmo Dresden gestartet. Selbst nach dem Rückstand fügte sich der KSC lethargisch in sein Schicksal. Ein Aufbäumen der Schwartz-Elf war nicht zu sehen (Foto: GES). » Weitersagen (red) - Fußball-Zweitligist Karlsruher SC ist ins Fußballjahr 2020 mit einer Niederlage beim Schlusslicht Dynasmo Dresden gestartet. Selbst nach dem Rückstand fügte sich der KSC lethargisch in sein Schicksal. Ein Aufbäumen der Schwartz-Elf war nicht zu sehen (Foto: GES). » - Mehr

Sindelfingen

Eifrige Medaillensammler Sindelfingen (rawo) - Top-Platzierungen gab es für die Senioren aus dem Leichtathletikkreis Rastatt/Baden-Baden/Bühl bei den baden-württembergischen Hallenmeisterschaften. Die Gruppe sicherte sich zehn Mal Gold, zwei Mal Silber und sieben Mal Bronze (Foto: Wohlmannstetter). » Weitersagen (rawo) - Top-Platzierungen gab es für die Senioren aus dem Leichtathletikkreis Rastatt/Baden-Baden/Bühl bei den baden-württembergischen Hallenmeisterschaften. Die Gruppe sicherte sich zehn Mal Gold, zwei Mal Silber und sieben Mal Bronze (Foto: Wohlmannstetter). » - Mehr

Iffezheim

TTC Iffezheim: Freud und Leid Iffezheim (red) - Freud und Leid herrschten am Wochenende bei den den Tischtennisspielern des TTC Iffezheim. Während das Männerteam in der Verbandsliga mit 2:9 gegen Weil verlor, erkämpften sich die Verbandsliga-Frauen gegen den TTC Willstätt einen 8:5-Heimsieg (Foto: Seiter). » Weitersagen (red) - Freud und Leid herrschten am Wochenende bei den den Tischtennisspielern des TTC Iffezheim. Während das Männerteam in der Verbandsliga mit 2:9 gegen Weil verlor, erkämpften sich die Verbandsliga-Frauen gegen den TTC Willstätt einen 8:5-Heimsieg (Foto: Seiter). » - Mehr