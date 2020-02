"Alles auf Null - das ist Quark"





und Frank Ketterer



Wer bei Christian Eichner am Handy anbimmelt, wird erst einmal mit Filmmusik beschallt. "Fluch der Karibik" dröhnt aus dem Hörer, jene Hymne, unter der Eichner als Profi einst selbst ins Wildparkstadion eingelaufen war, zwischen 2005 und 2009 trug der 37-Jährige das KSC-Trikot, zwei Jahre lang sogar in der Bundesliga. Das Liedchen am Telefon passt also zu Eichner. Normalerweise. Gestern indes trug es zumindest irritierende Züge in sich, schließlich wurde der bisherige Co-Trainer von Alois Schwartz zu dessen Nachfolger und also zum neuen Cheftrainer des KSC ernannt - und in dieser Rolle soll er keineswegs zum Fluch, sondern zum Segen für den KSC werden.

Eichner, so erzählte er es gestern, wurde erst "kurzfristig" über die aktuellen Entwicklungen beim KSC "in Kenntnis gesetzt". Um die Mittagszeit hatten die Vereinsverantwortlichen die Trennung von Schwartz bekannt gegeben, um 14 Uhr leitete Eichner seine erste Übungsstunde als neuer Chef im Ring.

Im Besitz des Fußballlehrerscheins ist der noch nicht. Im April steht die Prüfung an. Im Wildpark kann man sich dessen ungeachtet offenbar vorstellen, dass Eichner mehr wird als eine Übergangslösung. "Das kann länger dauern", sagte Sportdirektor Oliver Kreuzer gestern. "Da haben wir keinenDruck."

Den bei Trainerverpflichtungen gerne zitierten Stallgeruch bringt der studierte Ethik- undMathematik-Realschullehrer indes reichlich mit. Als 14-Jähriger wechselte er 1996 in die Jugend des KSC, fünf Jahre später hatte er es in die 2. Mannschaft geschafft, weitere vier Jahre danach ins Profiteam, Ede Becker war zu jener Zeit dessen Trainer. Die TSG Hoffenheim, der 1. FC Köln sowie der MSV Duisburg waren zwischen 2009 und 2014 weitere Profistationen. Seine Trainerlaufbahn freilich begann Eichner wieder im Wildpark - und zwar 2016 als Co-Trainer von Marc-Patrick Meister in der B-Jugend. Als Meister Chef der Profis wurde, nahm er den ehemaligen Verteidiger mit. Meister ist beim KSC längst Geschichte, Eichner seit gestern Chef. Sein Co ist wiederum Zlatan Bajramovic, der bisherige Trainer der U19.

Er habe dem KSC unheimlich viel zu verdanken, sagte Eichner gestern. "Da war schnell klar, dass ich helfe." Außerdem fühle er sich "pudelwohl" im Wildpark. "Ich freue mich auf jedes Spiel mit den Jungs."

Dem ersten Training gestern unter seiner Leitung wird schon morgen das erste Pflichtspiel folgen. Um 20.45 Uhr ist der KSC im DFB-Pokal-Achtelfinale in Völklingen Gast des Regionalligisten 1. FC Saarbrücken. Dass er bis dahin - und auch bis zur Zweiligapartie am Samstag beim HSV - nicht alles auf den Kopf stellen wird, steht für "Eiche" fest. Vorwiegend gehe es zunächst darum, den KSC-Profis "Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit" zu geben, "Kopf und Beine zusammenzubringen". In der Zeit unter Alois Schwartz sei schließlich "Vieles gut gewesen". Dem wolle er nun "ein bisschen Eichner und Bajramovic" beifügen. "Alles auf Null - das ist Quark", sagt er. Trotzdem würden die Karten neu gemischt. Auf personelle und/oder taktische Änderungen angesprochen, meinte "Eiche": "Da haben wir noch 48 Stunden Zeit. Klar ist: Wir müssen ein Tor mehr schießen als Saarbrücken."