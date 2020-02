"Ich will Kopf und Herz der Spieler erreichen"





Interview



BT: Herr Eichner, Sie sind studierter Realschullehrer, unter anderem für das Fach Ethik. Wie sehr hilft einem das als Fußballtrainer?

Christian Eichner: Man kann viele Dinge aus der Ethik mitnehmen. Eine Fußballmannschaft besteht ja meist aus verschiedenen Kulturen, Menschen und Ansichten. Und meine Aufgabe als Trainer ist es, jedes Individuum einer Mannschaft wichtig und ernst zu nehmen und die verschiedenen Interessen unter einen Hut zu bekommen, damit jeder seine Stärken in die Gemeinschaft einbringen kann und wir gemeinsam erfolgreich sind.

BT: Das zweite Fach, das Sie studiert haben, ist Mathematik. Wie sehr hilft die auf dem Fußballplatz weiter?

Eichner: Nun, ich weiß, dass ein Spiel 90 Minuten dauert und ich elf Spieler aufstellen darf. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, dass sich Fußball nicht berechnen lässt. Ich kann aber alles dafür tun, die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg zu erhöhen.

BT: Wann und wie haben Sie erfahren, dass Sie der neue Cheftrainer des KSC sind?

Eichner: Kurz vor dem 14-Uhr-Training. Für mich war dann auch sofort klar, dass ich Ja sage und dem Verein und der Mannschaft helfe. Ich habe dem KSC meine ganze Karriere zu verdanken, jetzt ist es an der Zeit und auch die Möglichkeit, etwas zurückzugeben.

BT: Es gab kein kurzes Zaudern oder Zögern?

Eichner: Nein. Nicht eine Sekunde.

BT: Einfach ist die Situation allerdings nicht. Der KSC hat zuletzt vier Mal verloren und ist auf einen Abstiegsplatz abgerutscht. Was sind die Gründe hierfür?

Eichner: Die Mannschaft hat in den letzten Wochen in den beiden Sechzehnmeterräumen nicht daran anknüpfen können, wie sie die Saison begonnen hat. Hinten und vorne waren wir einfach zu fehlerhaft. Das gilt es abzustellen. Allerdings gibt es ja auch noch einen Bereich dazwischen. Und da will ich, dass die Jungs anfangen, sich etwas zu trauen und Fußball zu spielen.

BT: Was wollen und - vor allem - was müssen Sie ändern, um die Mannschaft wieder in die Spur zu bringen?

Eichner: Ich will und muss vor allem Prioritäten setzen. Es geht jetzt darum, der Mannschaft kurze, kleine, prägnante Dinge, wie sie es besser machen kann, und zwar in beiden Richtungen, weiterzugeben. Und es wird darauf ankommen, sich auf die eigenen Stärken zurückzubesinnen. Was meine Rolle als Trainer betrifft, wird es wichtig sein, dass ich Herz und Kopf der Spieler erreiche. Das ist das, was ich in der Kürze der Zeit am meisten beeinflussen kann.

BT: Bereits an diesem Mittwochabend steht das Achtelfinale im DFB-Pokal gegen den 1. FC Saarbrücken an. Was kann ein neuer Trainer in lediglich zwei Trainingseinheiten bewirken?

Eichner: Nicht viel. Und doch genug, um sagen zu können: Es sprechen viele Gründe dafür, dass die Mannschaft auch nach dieser Partie noch im Lostopf ist. Wie gesagt: In der Kürze der Zeit geht es zunächst einmal darum, den Spielern nach vorne wie nach hinten zwei, drei kleine Dinge mit auf den Weg zu geben, wie sie es besser machen können. Dazu muss sich ein Schuss Demut, aber auch eine Portion Vertrauen gesellen. Vertrauen, das ich in jeden einzelnen Spieler in diesem Kader habe. Wir sind der Zweitligist - und so müssen wir auch auftreten.

BT: Auf was muss sich die Mannschaft gegen Regionalliga-Tabellenführer Saarbrücken einstellen?

Eichner: Wegen der mobilen Flutlichtanlage auf schlechte Lichtverhältnisse. Auf schlechte Platzverhältnisse. Und auf einen Gegner, der über eine Drittligamannschaft gespickt mit dem ein oder anderen Zweitligaspieler verfügt. Das müssen wir wissen. Aber wir müssen auch wissen, was wir können.

BT: Sie haben angekündigt, dass die Karten im Team neu gemischt würden. Gibt das der Kader überhaupt her?

Eichner: In einer Woche kann man nicht alles durcheinandermischen. Zunächsteinmal, also für die Partie gegen Saarbrücken, ist es meine Aufgabe, Spieler zu finden, die wissen, worauf es in so einem Pokalspiel ankommt und wo das Tor steht. Ich brauche aber auch Spieler, die 90 Minuten Plus spielen können. Manche können das, manche eher nicht. Ich muss nun den richtigen Mix finden.

"Nagelsmann hat mir





viele Dinge voraus"



BT: In der Pressemitteilung, in der die Trennung von Alois Schwartz bekannt gegeben wurde, heißt es, Sie übernähmen "bis auf Weiteres" das Amt des Cheftrainers. Was heißt das?

Eichner: Mir wurde das Vertrauen der Geschäftsführung und des Beirats ausgesprochen. Wenn ich nichts anderes höre, gehe ich davon aus, dass "bis auf Weiteres" nicht zwingend nur bis Samstag um 14.50 Uhr sein muss.

BT: Sie sind also keine Interimslösung...

Eichner: Nein, dieses Wort wurde in meinem Zusammenhang nicht verwendet. Ich hoffe - und gehe auch davon aus -, dass ich mehr Zeit als diese eine Woche bekomme, um mit der Mannschaft arbeiten und dann auch größere Veränderungen vornehmen zu können.

BT: Junge Trainer sind sehr gefragt und in Mode. Wie groß ist bei den KSC-Verantwortlichen die Hoffnung, dass sie in Ihnen den Julian Nagelsmann des Wildparks gefunden haben?

Eichner: Das ist schwer zu sagen, uns kann man nicht direkt vergleichen. Ich denke aber, dass ich einen guten Mix an Grundvoraussetzungen mitbringe: Erfahrung als Profi, Lehramtsstudium und erste Erfahrungen als Trainer. Am Ende des Tages müssen die Ergebnisse stimmen. Ich wünsche mir, dass die Zuschauer das Gefühl haben, dass es ihre Mannschaft ist, die sie da gerade sehen.

"Becker hat mich am meisten geprägt"



BT: Wie würden Sie sich als Trainer beschreiben?

Eichner: Sehr kommunikativ. Ich liebe den Austausch mit den Spielern. Mit dieser Generation musst du viel kommunizieren, die wollen viel wissen, die hinterfragen viel. Das war früher auch mein Anspruch an meine Trainer: Ich wollte mitgenommen werden. Und ich will jetzt als Trainer, dass die Spieler sagen: Geil, morgen ist wieder Training. Das ist der Anspruch, den ich an mich selber habe. Ob ich das auf dem Trainingsplatz umgesetzt bekomme, wird man sehen.

BT: Als Spieler galten Sie immer als eine Art Lieblingsschüler von Ede Becker. Wieviel Becker steckt im Trainer Eichner?

Eichner: Ganz viel. Er ist der, der mich am meisten geprägt und gefördert hat. Ede Becker hat es geschafft, dass er die Mannschaft angeschaut hat und wir wussten, was zu tun ist und woran wir sind. Hinzu kam seine ruhige, rationale Art, aber auch seine Emotionalität, die er nach außen eher selten gezeigt hat. Und er hat uns das Wissen vermittelt, dass es bei alledem immer noch um Fußball geht - und nicht um Leben und Tod.

BT: Noch sind Sie nicht im Besitz des Fußballlehrer-Scheins. Wie ist der Stand?

Eichner: Ende März, Anfang April stehen die letzten Prüfungen an.

BT: Wie werden Sie das im Trainingsalltag managen?

Eichner: Das ist eigentlich kein Problem. Ich muss jetzt nur noch zwei oder drei Mal nach Köln. Außerdem weiß ich, dass ich mich zu 100 Prozent auf Zlatan Bajramovic verlassen kann und der Laden auch läuft, wenn ich weg bin. Zlatan denkt und tick t Fußball genau so wie ich.